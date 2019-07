En Mar del Plata, Pichetto dijo que la pobreza no se resuelve con "planes" y pidió terminar con los escraches

El precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que la situación de la pobreza que atraviesa a la Argentina no se resuelve con "planes" y reconoció que el desafío pendiente que tiene Mauricio Macri es lograr un "crecimiento" del empleo.

"La argentina necesita lograr equilibrios en la macro, ordenar la cuestión fiscal del Estado, bajar la carga impositiva y crecer en el empleo, que es lo único que va a resolver la estructura consolidada de la pobreza que hay", analizó el senador peronista, en una primera instancia.

Frente a la grave problemática que se presenta en el país, el dirigente consideró que no se le puede encontrar una salida con "un distribucionismo vacío ni con planes". "Tiene que haber un pensamiento ligado al trabajo y no a un plan porque eso lleva a la pérdida de la dignidad", sostuvo.

"Los planes pueden ser una emergencia cuando un hombre pierde un trabajo pero el desafío que tiene Macri es el crecimiento. Tenemos que crecer en empleo, fortalecer la actividad privada y generar propuestas para que haya empleo blanco", afirmó.

El precandidato hizo las declaraciones en el marco de una conferencia de prensa que brindó en Mar del Plata junto al Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, con quien recorrió horas antes distintos polos productivos de la ciudad como el Puerto y el Parque Industrial.

"Hay algunos sectores de la oposición que creen que los caminos de la violencia son válidos"

Pichetto dijo que "no sufre" la vorágine de la campaña electoral y aseguró que "le "gusta" mantener un "contacto con la gente" de manera fluida. "Me siento realmente muy cómodo en este lugar; estoy en un momento de intensas vivencias y emociones. Y con el Presidente tengo un trato cordial y de libertad; me siento plenamente integrado", confesó.

El referente del PJ volvió a referirse al escrache que sufrió Macri en Córdoba en las últimas horas y consideró que este tipo de acciones son "totalmente repudiables y deleznables". "Esto demuestra que la Argentina necesita fortalecer lazos de hermandad y volver a recuperar lo que yo denomino casi una base de contenido espiritual que es la unión de los argentinos", consideró.

"Hay que salir de este escenario. No estoy de acuerdo de ningún escrache a nadie. Es algo que hay que terminar en el país y hay que encontrar caminos que lleven al entendimiento y la razonabilidad y eliminar la violencia verbal e institucional", instó el legislador nacional.

En este sentido, Pichetto también recordó distintos "momentos de violencia" que se vivieron en el Congreso con la votación de algunas leyes. "Eso es muy grave. Y hay algunos sectores, que creo que están identificados con la oposición, que creen que esos caminos son válidos. Ésa es una manera de ver el rol de la oposición desde la fractura, del escenario de cuanto peor mejor y eso no le sirve a los argentinos", concluyó.