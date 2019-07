En un final polémico donde le anularon el empate, Aldosivi cayó con Estudiantes

Mastica bronca Aldosivi y los 1200 hinchas que viajaron a La Plata. El equipo no jugó bien en su debut en la Superliga, tampoco su rival hizo demasiados méritos para ganar. Estudiantes se impuso 1 a 0 en La Plata. Pero a los 48´ del segundo tiempo, Hernán Burbano anotó lícitamente el empate, que fue mal anulado por el juez de línea.

Tal vez era el resultado que mejor se ajustaba el partido, intenso en el primer tiempo, de muy bajo nivel en el complemento. De todos modos, Aldosivi deberá mejorar de cara al futuro, en plena formación como equipo tras la llegada de 13 refuerzos y la salida de 16 jugadores.

El nuevo Aldosivi de Álvarez buscó plantarse con personalidad en el estadio "Único". Como era de esperar, el protagonismo lo tomó el local. Estudiantes asustó al inicio con un disparo de media distancia de Pellegrini que Pocrnjic envió al córner.

El elenco de Milito buscó abrir la cancha por los costados, y también inquietar con pelotas detenidas. Facundo Sánchez cabeceó alto, en un aviso de lo que vendría la final de la etapa.

Pero Aldosivi mantuvo el orden, y con el correr de los minutos se acomodó en base a una intensa presión. Federico Gino y Gastón Gil Romero fueron creciendo e imponiéndose en el mediocampo.

A los 14´ Franco Pérez cedió atrás para Federico Gino, que entró al área pero no pudo dominar. El volante uruguayo también intentó "picar" muy mal la pelota por encima de Andújar, al interceptar un mal pase rival, cuando parecía mejor habilitar a Solís.

El conjunto de Mar del Plata estaba mejor plantado pero no "fino" en el último pase. Estudiantes, caía en imprecisiones. Kalinski salvó en un tiro libre cuando Marcos Miers se aprestaba a definir.

Nada hacía imaginar que la etapa se iba al descanso con el "Pincha" al frente. A los 43´, tras no rechazar bien un tiro libre, Estévez lanzó el centro pasado, Federico González la bajó al medio de cabeza y el defensor Jonathan Schunke definió para el 1 a 0.

#TNTSports | ¡Se la dejó servida! Fede González se la bajó y Schunke la mandó a guardar para el 1 a 0 del Pincha ante el Tiburón.#Estudiantes 🆚 #Aldosivi pic.twitter.com/kyRy5XxGlW — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) July 28, 2019

Para el segundo tiempo, antes de los dos minutos Marcos Miers cabeceó un tiro libre de pique al suelo, desviado. El espectáculo se tornó sumamente aburrido. Poco quedó de la intensidad de la etapa anterior.

Estudiantes se conformó con la ventaja y continuó evidenciando su falta de juego e ideas, más allá de las intenciones. Y Aldosivi no pudo ejercer la presión que venía sosteniendo. No tuvo profundidad, e individualmente los jugadores más desequilibrantes -Solís, Rincón- no lograron imponerse en el mano a mano.

Gustavo Álvarez movió el banco con el ingreso del colombiano Hernán Burbano primero, y Federico Andrada después, quien a los 33´ quedaba en buena posición tras una "bajada" de cabeza de Rincón, pero cerró Schunke.

Lo cierto es que Aldosivi parecía lejos del empate. Sus variantes no influían. Y al ver lo inofensivo del equipo marplatense, Estudiantes se soltó y creció, finalizando el encuentro más cerca del segundo gol. Federico González -apenas desviado- y una salvada de Pocrnjic.

Pero el fútbol no entiende de lógicas. En el tercer minuto de cuatro de adición, Aldosivi elaboró por derecha con Rincón. El ingresado Grahl recibió por el centro, y en vez de rematar optó por habilitar a la trepada de Villalba, cuyo centro rasante encontró a Burbano. Definió al gol. Festejo alocado. Pero bandera insólita del línea. Y fue el final de un errático debut.

Síntesis

Estudiantes de La Plata (1): 21-Mariano Andújar; 14-Facundo Sánchez, 6-Jonatan Schunke, 15-Nazareno Colombo, 3-Iván Erquiaga; 23-Enzo Kalinski e 4-Iván Gómez; 24-Nahuel Estévez, 7-Matías Pellegrini y 8-Ángel González; y 9-Federico González. DT: Gabriel Milito.

Cambios: ST 0´ 20-Diego García por Pellegrini, 28´ 17-Manuel Castro por Estévez, 44´ Juan Fuentes por A. González. No ingresaron: 12-E. González, 5-Mura, 10-Fernández, 28-López.

Aldosivi (0): 1-Luciano Pocrnjic; 21-Emanuel Iñiguez, 6-Leonel Galeano, 19-Marcos Miers y 23-Lucas Villalba; 25-Nahuel Yeri, 5-Gastón Gil Romero y 8-Federico Gino; 14-Sebastián Rincón, 30-Franco Pérez y 7-Nazareno Solís. DT: Gustavo Alvarez.

Cambios: ST 18´ 11-Hernán Burbano por Gil Romero, 31´ 10-Federico Andrada por Yeri, 39´ 22-Francisco Grahl por Pérez. No ingresaron: 35-Fabián Assmann, 2-Caín Fara, 20-Leandro Evangelista, 39-Yoel Juárez.

Goles: PT 43´ Jonathan Schunke.

Amonestados: PT 8´ Kalinski (E), 16´ Gino (A), 26´ Gil Romero (A); ST 11´ Nazareno (E), 41´ Miers (A).

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: "Ciudad de La Plata".