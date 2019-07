Surf: Muñiz al repechaje, y clasificaciones de Pellizzari, Indurain y hermanos Gil

Pasó una histórica jornada para el surf, que tuvo su debut en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. De cara a los Juegos Olímpicos, este deporte tan arraigado con Mar del Plata tuvo la representación de sus máximos exponentes en las movidas aguas del Complejo Deportivo de Punta Rocas.

El campeón mundial 2014 "Lele" Usuna fue el primero en participar, y venció al mexicano Jhony Corzo en la primera ronda del Surf Open Masculino, con un puntaje de 10.26 por sobre 9.20 de su rival. Volverá a presentarse este martes a las 11.20 de la mañana (hora argentina), ante el local Luca Mesinas, por la segunda ronda.

Distinta fue la jornada para Santiago Muñiz, que deberá jugar el repechaje. El campeón mundial ISA en Japón 2019 no pudo en su batería con Bryan Pérez, de El Salvador, que se impuso con una puntuación de 11.80 contra 6.17 del marplatense. "Prefiero olvidar este día. Cuando hay muchas olas, cambian de un heat a otro. Veinte minutos -duración de cada batería- parece poco pero es bastante", declaró Muñiz a 0223. Este martes a las 15.10 enfrentará al ecuatoriano Israel Barona por la clasificación.

En la rama femenina, la experimentada Ornella Pellizzari se destacó con el acceso a la segunda ronda. Se impuso a la peruana Melanie Giunta, con un puntaje de 13.33 por sobre 2.46 de la corredora local. "El mar cambia a cada rato, hay que estar analizándolo. Me siento cómoda con mi equipo de tablas, sé que el mar va a subir. Me sentí conectada y pude agarrar mis dos mejores puntajes en las dos primeras olas, que definieron la batería. Hay que tener agilidad, 20 minutos se pasan volando. Contenta que las cosas salieron como planifiqué", declaró a las cámaras de 0223. Este martes a las 13.35 se medirá con la canadiense Bethany Zelasko.

Por su parte, la miramarense Lucía Indurain en su batería derrotó a la venezolana Rosanny Álvarez, con un puntaje de 13.00. Este martes a a las 12.45 tendrá como rival a la ecuatoriana Dominic Barona.

Por la tarde, fue el turno de los hermanos Gil, en la modalidad longboard. Surfiel, en la rama masculina, fue primero en su batería con 14.17 puntos, superando al brasilero Wenderson Conceicao (10.76) y el chileno Rafael Cortez (9.56). "Estaba contento, hice lo que quería y estuve entrenando todo este tiempo. No tuve muchos campeonatos en el año pero pudimos venir 10 días a entrenar hace un mes y nos dio una muy buena base. El objetivo es el oro", contó a 0223.

El miércoles disputará la segunda ronda ante el estadounidense Cole Robbins y el uruguayo Julián Schweizer, desde las 14 hora argentina.

En damas, María "Tete" Gil también ganó su batería, con 9.06 puntos por sobre la canadiense Mathea Demfple-Olin (8.73) y la mexicana Risa Machuca (3.34). El miércoles a las 14.40, tendrá como rivales a María Fernanda Reyes (Perú) y Tiare Thomson (Estados Unidos).

"Es alucinante competir acá, Punta Rocas no es fácil la ola. Pude cumplir mis objetivos, hasta último momento esperando mi nota. Las chicas que compiten son muy buenas", sostuvo "Tete" a 0223.

Cronograma martes:

11.25 Usuna - Mesinas (Perú)

12.45 Indurain-Barona (Ec)

13.35 Pellizzari-Zelasko (Can)

15.10 Muñiz-Barona (Ec)

Miércoles

14hs Surfiel vs. Robbins (USA) y Schwizer (URU)

14.40 Tete Gil vs. Reyes (Per) y Thompson (USA)