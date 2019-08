Leonardo Malgor: "El bronce de Casetta para nosotros es un oro"

El entrenador Leonardo Malgor realizó un balance de la actuación de los atletas marplatenses en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En diálogo con 0223 en Perú, se mostró muy satisfecho, analizó los rendimientos de las hermanas Mariana y Florencia Borelli, Diego Lacamoire (todos debutantes), y Belén Casetta, medalla de bronce en los 3.000 metros con obstáculos, única presea del atletismo argentino en la competencia.

"Primero, queríamos que lleguen bien. Porque si llegaban bien de forma, sabíamos estarían listos para una competencia de nivel", sostuvo el nacido en Uruguay pero radicado hace varios años en la ciudad. Luego, analizó actuación por actuación.

Mariana y Florencia Borelli. "No llegaron tan bien a este torneo, por eso no pudieron plasmar el año increíble que tuvieron ambas, mejorando marcas en 1.500, en los 5.000, Florencia con un récord nacional y la medalla de oro en el Sudamericano de Lima. Acá no se pudo llegar de la mejor forma posible ni aprovechar las competencias que se dieron"

Diego Lacamoire. "Tuvo una actuación muy buena porque hizo su segunda mejor marca de siempre. Él se clasificó con 3m43, y corrió en Lima con 3m45 consiguiendo un noveno lugar muy digno para un debutante, y estando cerca del resto".

Belén Casetta. "Hace dos meses estábamos acá en Lima viendo si peleaba una medalla en el Sudamericano, si se podía subir al podio porque su estado de forma no era el mejor, atrasado por distintas molestias y lesiones que tuvo. A raíz de ese bronce en el Sudamericano, nos planteamos este torneo. ´Vas a llegar muy bien, tenés 8 semanas para mejorar tu estado de forma´, le dijimos con Daniel (Díaz), y lo hizo. Había que plantarse de todas maneras y meterse entre las mejores de América. Ella, con su mejor tiempo del año (9m40 en Bélgica) partía con el sexto tiempo del año. Era muy difícil que pudiese llegar a una medalla. La consiguió y creo que tenemos que estar contentos".

-"Nosotros creíamos posible la medalla de plata cuando faltaban 500 metros. Porque vimos que la norteamericana no tenía mucho más, pero pudo sostenerse Belén se acercó cuando sonó la campana faltando 400 metros. No le dio, pero agradecidos que salió todo bien, no hubo ningún percance ni obstáculo, pudo sostener ese ese bronce para nosotros es un oro".

Casetta, a Doha y el sueño de la final olímpica. "Ella sabe que tiene condiciones para los grandes torneos. Ahora queremos que tenga una buena actuación en el Mundial de Doha y que arranquemos con todo para que llegue a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y llegue, quizás, en una final olímpica que sería tremendo para el deporte de Mar del Plata, para nosotros que vivimos con pasión esto...sería lo máximo alcanzado en nuestra historia como entrenadores".

Un gran equipo. "Hace cuatro años, el equipo -Daniel Díaz, Antonio Serrano con quien hicimos muy buena relación en Madrid y trabajamos el último año- y todos los chicos, no nos vinimos con las manos vacías. Vinimos con un bronce del gran Colo Mastromarino. El equipo sigue rindiendo. Pasan estas cosas, cuando por suerte tenemos muchos atletas, puede suceder que alguno no tenga su día, que no esté muy bien en competencia. Pero siempre tenés a uno que la rompe como Belén este sábado".

Una medalla, y varios crecimientos. "Por un lado, una pena que sólo tengamos una medalla. Pero nosotros que lo vemos de adentro, vemos muchos chicos jóvenes. El quinto lugar de Joaquín Gómez en martillo, las carreras que hizo Federico Bruno, cuarto puesto, y luego su quinto en 1.500. Él estuvo ahí. Vemos un equipo jóven. A Guillermo Ruggeri, que se metió en la final de los 400 metros con vallas, metió su segunda mejor marca de siempre; a una Fiorella Chiape que no llegó en su mejor forma pero es muy jóven, tiene 23 años, ganó los Odesur el año pasado. Vemos un equipo jóven que viene haciendo fuerza, y por más que no hayan ganado medallas en Lima, es adonde tiene que apuntar el atletismo argentino. Jóvenes que ya están en la Selección nacional y necesitan acumular experiencia".