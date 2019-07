Denuncian graves falencias en la atención a jubilados del Hospital Español: "Acá hay una mafia"

Un grupo de familiares de pacientes fallecidos y ex trabajadores del Hospital Español se manifestaron este viernes en la puertas del sanatorio para denunciar otra vez graves falencias por la atención que reciben jubilados.

Las acusaciones que se escucharon en la protesta fueron diversas: desde enfermeros "drogados" hasta situaciones de mala praxis que terminaron en desenlaces fatales.

Angélica Ferrera, una de las manifestantes presentes, comentó que internó a su esposo en el lugar el 5 de enero y que falleció dos meses después. "La atención era malísima. Le desconectaban el oxígeno y cuando él lo denunciaba, decían que deliraba pero era verdad", aseguró.

"Todo el personal sabe lo que pasa acá y Pami también lo sabe pero esconden y tapan todo; hay una mafia tremenda", denunció a 0223, y lamentó: "Tengo nueve hijos que están sufriendo por su padre. Se lo arrancaron de las manos en dos meses".

Rubén Darío Sofía fue otro de las personas que se sumó a la protesta pero para contar la situación que tuvo que vivir en carne propia: dijo que en el Hospital Español lo quisieron operar "de urgencia" por un dolor de cadera que luego comprobó en otro lugar que se trataba de un quiste en el hueso iliaco.

"Las falencias son simples y claritas: este hospital negocia con la salud de los seres humanos", apuntó a este medio, y agregó: "Si no acabamos con esto, van a seguir habiendo muertes acá adentro. Es todos los días la misma historia".

Sandra Saborido fue durante siete años mucama en el primer piso del sanatorio que está en San Luis 2562 y reconoció las problemáticas que acusaron las familias y pacientes.

"Empecé con problemas de salud y tuve que estar internada por infecciones que me agarré acá pero nunca se hicieron cargo de nada. Y ahora tuve otros problemas que sufrí en la cervical. Tuve que ir a los médicos, entré en carpeta psiquiatría y no me lo reconocen por todo lo que yo sé de acá. Acá te hacen callar porque si no te despiden", aseveró.

En este sentido, la ex empleada también sostuvo que "está todo comprado porque no se pueden hacer denuncias al Pami" por esta situación. "El sindicato Atsa también está comprado. No se puede hacer ninguna queja de nada", manifestó.

Alejandra Tavorda también participó de la manifestación contra el hospital que tiene como director a Abraham Rabinovich: recordó que se desempeñaba como enfermera hace un año y aseguró que fue despedida por causas que son "nulas". "Ni siquiera me dieron la liquidación final", señaló.

Al enumerar problemáticas en la atención, la mujer dijo que se registra faltantes de medicación e insumos y reveló que hay enfermeros que trabajan "drogados". "La jefa de enfermería no los quiere echar porque dicen que se tienen que rehabilitar. Pero esto no es centro de rehabilitación", cuestionó.

"Los oxígenos están hechos con aire compromido. Acá todo el mundo lo sabe pero lo que pasa que uno tiene que trabajar. Pero hay gente que se murió por la negligencia de este hospital y nadie salió a dar respuestas ni a resarcir a las familias", finalizó.