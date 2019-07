Kicillof le respondió a Vidal: "No puede mostrar gestión y dice disparates"

Axel Kicillof tendrá una intensa agenda en Mar del Plata junto al precandidato presidencial Alberto Fernández y la precandidata a intendente Fernanda Raverta. Y su desembarco en la ciudad coincide con las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal que afirmó que un triunfo del candidato del Frente de Todos implicará la provincia de Buenos Aires sea gobernada por La Cámpora.

El exministro de Economía le respondió a la mandataria provincial en 0223 Radio y calificó los dichos de la mandataria como "un disparate". "Armamos un frente electoral que incluye a Massa, Felipe, Alberto, al Evita, Grabois. No sé exactamente qué quiere decir", sostuvo Kicillof.

En ese sentido, remarcó que como Vidal "no puede mostrar nada de gestión y no tiene propuestas de solución como gobernadora" apela a este tipo de herramientas. "Para el trabajo está ausente, para las tarifas, para el cierre de fábricas... Gobiernan así, de manera que lo único que les queda es hacer acusaciones. Pero no soy yo el que tiene que dar explicaciones", dijo el actual diputado nacional.

Kicillof dijo que no le sorprende la campaña sucia y recordó que hace un tiempo decía que él no formaba parte de La Cámpora y que estaba "muy peleado" con sus referentes. "La semana pasada decían que me había peleado con los intendentes. El problema que tenemos acá es que hay que discutir qué va a pasar con los bonaerenses los próximos cuatro años", respondió.

Kicillof fue terminante y afirmó que "la gran mayoría de los argentinos quiere que termine este gobierno" y remarcó que el trabajo que están llevando adelante es "para que termine el gobierno de la gobernadora".

El exministro de Economía también se refirió al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. "No estoy en contra de un tratado de integración comercial y productiva, pero hay que negociarlo", analizó y advirtió que el gobierno nacional lleva una política "antiproducción y antiindustria" y dijo que diversos actores del sector productivo se quejan del acuerdo.

El actual diputado nacional se refirió a otras declaraciones de la gobernadora en el programa de Jorge Lanata sobre su disconformidad sobre lo que no pudo hacer en materia educativa y de salud. "Yo le agrego que la gestión en empleo y producción es malísima, y el endeudamiento era un problema que no tenía y ahora sí. En cloacas y saneamiento ya salieron los datos que confirman que no hizo más que los gobiernos anteriores. Grandes mentiras, pocos hechos. Mucho marketing", resumió Kicillof.