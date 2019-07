Fernanda Raverta: "Somos la fuerza que construye oportunidades para los vecinos"

La precandidata a intendente de General Pueyrredon por Frente de Todos, Fernanda Raverta, se subió al escenario del club Talleres para participar del acto que realizó su partido con la presencia de los principales referentes del kirchnerismo, como Alberto Fernández o los integrantes de la fórmula para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y Verónica Magario. "Somos la fuerza que construye oportunidades para los vecinos", resaltó.

Luego de acompañar a diferentes encuentros a sus compañeros que forman parte de las listas para la presidencia y la gobernación de Buenos Aires, Raverta formó parte del acto de cierre que organizó el Frente de Todos tras su paso por Mar del Plata y aseguró que desde el espacio político del que forma parte trabajarán "para devolvernos la dignidad".

"En Mar del Plata hace tres años que venimos perdiendo por goleada. En las escuelas hace tanto frío que los chicos no pueden ir a clases. La ciudad tiene más desempleo que nunca. Los trabajadores que se embarcan pierden la vida en el mar. En esto de perder tanto decidimos construir una alternativa política", expresó la precandidata a intendenta.

"No queremos acostumbrarnos a que haya que ir a las 4 de la mañana a sacar un turno a la salita de salud. No queremos acostumbrarnos a que los chicos no puedan comer ni que tampoco tengamos tantos trabajadores desempleados. Por eso decidimos resistir. Para cambiar este modelo económico tenemos que cambiar de gobierno", sostuvo.

En este contexto, de cara a las próximas elecciones, Raverta manifestó que Frente de Todos "es un espacio que quiere que la gran mayoría de los que vienen perdiendo tengan una representación electoral". En este sentido, la concejal indicó que decidieron convocar a diferentes autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), entre otros, para "reprensar el puerto, recuperar la industria textil y mejorar las condiciones edilicias de las escuelas".

"Estamos cansados de perder, ahora queremos ganar. Que Mar del Plata no sea solo La Feliz para los turistas que nos visitan, sino también para los que vivimos acá. Queremos que Alberto y Cristina pongan de pie a la Argentina y que Axel y Verónica nos traigan a Mar del Plata lo que nos falta", concluyó.