Alvarado presentó formalmente a Juan Pablo Pumpido

"Es uno de los técnicos con más futuro del país", dijo Méndez. "Ah, la presión que me mete" contestó por lo bajo Pumpido. Con sonrisas y buen clima, se presentó el DT de Alvarado. (Fotos: Romina Roosé / El Gigante del Interior)

De buen ánimo y con mucha predisposición, Juan Pablo Pumpido se presentó en la sala de conferencias del Hotel Sutpa, se sentó en la mesa principal con el presidente Wenceslao Méndez, el coordinador Gustavo Gatti y uno de sus ayudantes, Ezequiel Ceballos, y empezó a contestar preguntas. Con tranquilidad, sin prometer más que trabajo y mucha ilusión, la nueva era se puso en marcha en Alvarado que ahora irá por el próximo paso, la conformación del plantel para la temporada de la B Nacional.

En un clima íntimo, únicamente para medios de comunicación y un pequeño grupo de dirigentes, la presentación no tuvo el ruido de otras veces. Eso, dio lugar a que se pudiera charlar largo y tendido con el entrenador y con el presidente que, de todas maneras, no dieron demasiados adelantos de lo que será el plantel. Antes del cierre, fue presentado el cuerpo técnico que acompañará al hijo del arquero campeón del mundo en 1986: los ayudantes de campo Ariel Donnet, Ezequiel Ceballos y Osvaldo Nartallo, los profes Adrián Villarreal y Ariel Bosotina, el entrenador de arqueros David Mejías y el editor de videos Joaquín Solís. Además, la idea es mantener el cuerpo médico que encabeza el doctor Martín Paredes.

Lo más importante de la conferencia de Pumpido:

-"Estoy muy feliz de este proceso, empezó el sábado con la firma del contrato en Buenos Aires y ya siguió hoy con el grupo de trabajo conociendo las instalaciones y demás. Lo único que puedo prometer es mucho trabajo para que este club siga creciendo como ha crecido en este tiempo".

"Cuando se fue Mauricio (Giganti) nos pusimos en contacto por intermedio de mi representante y al otro día estaba en Mar del Plata para reunirnos. Desde que me dijeron el nombre del club me sedujo, las personas que viven en el fútbol saben la importancia de Alvarado y la primera impresión de los dirigentes fue de gente seria, gente de trabajo y no dudé en ningún momento".

-"Todavía no hablé con Mauricio, pero voy a hablar. Las expectativas son las mejores y van a ir variando de acuerdo al armado del plantel. De acuerdo a eso, uno va a ir a buscar el objetivo. Es un club que se tiene que afianzar, es la primera vez que va a jugar en la categoría".

-"La pretemporada comenzará el próximo lunes 15 de julio. El tema de los jugadores no puedo decir nada porque se verá en el transcurso de las renovaciones y negociaciones. Conocemos a los chicos del ascenso, tengo a Ezequiel (Ceballos) que fue parte del proceso anterior y a Gustavo (Gatti). No voy a dar ningún nombre, pero estamos en ese trabajo. La idea es que sigan varios, pero de eso se están encargando ellos".

-"Tengo una idea clara de lo que quiero del equipo, pero depende de los jugadores que vayamos a traer. Uno lo que imagina es un equipo dinámico, con intensidad, ser protagonista. En Primera hemos jugado generalmente 4-4-2 porque las características de los jugadores nos daban eso y era otro contexto porque peleábamos el descenso. Pero en eso soy muy abierto a los futbolistas, por eso se hace difícil hoy dar una definición concreta porque no tenemos los jugadores"

-"Estuve en la B Nacional de ayudante de campo, es diferente en cuanto a la velocidad, pero hay que trabajar para encontrar los espacios y ese lugar donde el equipo pueda lastimar al adversario. Va a ser un lindo torneo, hay equipos muy poderosos y trataremos de ser competitivos en todos los partidos".

-"Fuimos al predio y quedamos sorprendidos con el cuerpo técnico de lo que está generando este club, tiene una Villa Deportiva de primer nivel".