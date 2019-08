Se acabó la ilusión panamericana para Agustín Farah

El karateca Agustín Farah, el último marplatense que restaba hacer su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019, finalizó su periplo panamericano con dos derrotas y una victoria sobre el tatami del Polideportivo de Villa El Salvador. Así, el representante del club Huracán se despidió de la competencia.

En la antesala de los Juegos, la zona B fue denominada como "el grupo de la muerte". En el primer combate, Farah cayó ante el uruguayo Maximiliano Larrosa por 5-0. Una patada en la cabeza (ippon) y al cuerpo (waza-ari) por parte del oriental lo sorprendieron apenas faltando 15 segundos y lo dejaron sin chances de llevarse el duelo.

En el segundo cruce, el marplatense de 28 años se mostró activo y buscó constantemente la victoria con puños y patadas frente al brasileño Douglas Brose, vigente campeón del mundo. Sin embargo, con un golpe de puño cuando restaban 44 segundos, Brose encontró el impacto que necesitaba para desnivelar el combate y se llevó el triunfo por 1-0.

Ya sin chances de avanzar a la siguiente ronda, Farah se cruzó con el colombiano Andrés Rendon. En menos de un minuto, el representante del club Huracán se puso en ventaja 1-0 con un yuko y se llevó la victoria que tanto había buscado en los anteriores combates.

"Empecé de menos a más. Me sentí bien al comienzo, pero me comí una patada en la cabeza que en estos niveles de competencia es muy difícil remontarla. El segundo combate se me escapó por poquito contra Douglas, una leyenda del karate. Fue muy parejo, con un empate y ganando el último combate hubiese tenido chances de pasar de ronda", explicó el marplatense en diálogo con 0223.

"Me voy con amargura, tenía la idea de llevarme una medalla. De todas formas, estoy contento por todo lo que disfruté, sabía que una de las posibilidades era perder. Ahora voy a descansar y ver qué hacer de acá en adelante", conluyó Farah.