Tras una noche de silencio, Baragiola habló por las redes sociales

La derrota ante Guillermo Montenegro en la Paso de Juntos para el Cambio caló hondo en Vilma Baragiola y su equipo. A tal punto, que la edil radical no dio ninguna declaración en el búnker instalado en el Comité Radical y si bien se especuló con una conferencia conjunta con el ganador de la Paso, hasta el momento no se gestó y desde el entorno de la exfuncionaria sostuvieron que por lo pronto no hablarán.

En ese contexto, Baragiola realizó un escueto posteo en Facebook, en el que agradeció el apoyo y dijo que ya volvió al trabajo.

"¡A todos gracias! Se gana o se pierde, lo único que no se deja de hacer es trabajar. Ya estamos en la of (sic) para seguir nuestra tarea como todos los días", escribió la dirigente radical.