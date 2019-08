Arroyo dijo que no le sorprendió el triunfo de Kicillof y anticipó que revertirá el resultado local

A pesar de la fuerte derrota electoral que sufrió en las Paso del domingo, cuando cosechó apenas el 5% de los votos, el intendente Carlos Arroyo insistió en que aún tiene posibilidades de ser electo para un segundo mandato en el Partido de General Pueyrredon. Al menos, así lo hizo saber este miércoles durante la presentación de una serie de actividades para agasajar a los chicos por el día del niño que se celebra el domingo.

"La elección ha sido una especie de prueba", dijo el jefe comunal y remarcó que aún resta saber cómo votará el electorado el 27 de octubre. En esa línea, ratificó sus dichos de hace apenas 72 horas atrás, cuando -aún sin resultados oficiales- reconoció su derrota y la adjudicó a la "ignorancia" de los vecinos en cuanto al trabajo que hizo su gestión desde diciembre de 2015. "Me faltó tiempo para demostrarle a la gente todo lo que se ha hecho. Yo creo que el pueblo de Mar del Plata no tiene ni idea en todo lo que ha hecho la gestión, pero yo me voy a ocupar de publicarlo y de que lo vean", enfatizó, y reparó en el equipamiento de las unidades sanitarias y la remodelación de las instalaciones del Centro de Salud 1.

En este contexto, Arroyo se mostró "seguro" de que podrá recuperar votos de cara a las elecciones generales. "Esto ha sido un golpe psicológico. Yo creo que la población dijo 'tengo que golpear al gobierno para que se dé cuenta de que se está equivocando'. Bueno, lo hicieron pero ahora cuando llegue el momento del cuarto oscuro tal vez sea distinto porque la gente va a elegir un gobierno por cuatro años. Ahí yo creo que las cosas van a cambiar", remarcó.

Por otra parte, el jefe comunal dijo que que no lo sorprendió el resultado, tanto a nivel provincial como nacional porque "había medidas que no se habían tomado y que se tenían que tomar, y que eran francamente perjudiciales" para loa gente, como "el tema del costo de los servicios". "Había cosas de la macroeconomía que yo no compartía, lo dije antes de la crisis y de la votación", sostuvo, tratando de despegarse de Cambiemos, espacio con el que llegó a la intendencia en 2015.

Incluso, reconoció que tampoco lo asombró el arrollador triunfo de Axel Kicillof sobre María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. "Hay muchas cosas que se hicieron mal, que se equivocaron y todo tiene un costo. Afortunadamente no formé parte de esos errores", puntualizó. "El ciudadano había sido puesto contra una pared a la que no podía pasar. Conozco comerciantes que no podían trabajar con costos de las tarifas, que son impagables", agregó.

Por último, Arroto afirmó que todavía no tomó contacto con Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio) ni Fernanda Raverta (Frente de Todos), los dos candidatos a intendente que más votos obtuvieron en General Pueyrredon. "Trato de mantener una buena relación con todos pero en lo personal tengo mi forma de pensar", explicó.