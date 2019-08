"Parece difícil votar a un candidato a presidente que te trata de idiota"

El politólogo y periodista especializado en economía, Adrián González, trazó duras críticas contra el Presidente Mauricio Macri por la postura que mostró en las últimas horas ante la dispara del dólar y los resultados de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso).

En declaraciones a 0223 Radio, el licenciado en Ciencias Políticas tildó como "insólita" la conferencia de prensa que brindó el mandatario junto a Miguel Ángel Pichetto en la tarde del lunes, después de la importante disparada que había sufrido la cotización del dólar en un breve lapso.

"Es la primera vez que escucho que un Presidente hace autocrítica culpando a los que ganaron. Y creo, de alguna forma, que con esto se derrumba también este modelo de especulación financiera. Macri pretende culpar a los votantes por la reacción de los mercados ante el triunfo opositor frente a un problema que crearon ellos mismos", señaló.

El periodista justificó por "falta de entendimiento" o "mal asesoramiento" las actitudes de Macri. "Macri le sigue hablando al mundo porque cree que la geopolítica son amigos que se reúnen a charlar y tomar café y no una puja internacional de intereses", señaló, y agregó: "Parece que si fuera por el Presidente, las sucesiones tendrían que ser herederitarias y monarquías absolutistas para que no se enojen los mercados".

González descartó que las últimas declaraciones del mandatario puedan redundar en un beneficio electoral de cara a los comicios generales de octubre, después de la contundente derrota que sufrió ante el Frente de Todos en las primarias del domingo. "En la política, nunca se le puede echar la culpa al que votó. Parece difícil votar a un candidato a presidente que trata al electorado de idiotas", apuntó.

Ante el delicado contexto económico que envuelve al país, González remarcó que el jefe de Estado "no puede desentenderse" porque es la máxima autoridad de Gobierno. "No puede decir que 'va a hacer lo que puede', se supone que tiene el poder político y de fuego para subsanar algo que en realidad se podía prever", insistió, en diálogo con el programa ATR.

Desde su mirada, el analista consideró que esta situación "se le fue de las manos" al Gobierno aunque también señaló que "aprovecharon para que suceda". "Digo que es algo que se podía prever porque después de toda elección siempre hay algún movimiento en los mercados", fundamentó.

"Hoy, el país no tiene un ministerio de hacienda; hay un ministerio de finanzas. La economía argentina está cimentada con lo financiero y no con lo productivo. Está lleno de especuladores. Y cambiar este modelo va a generar algún intento de golpe de mercado", declaró, y agregó: "El país está teniendo una vulnerabilidad financiera que no permite margen de maniobra".