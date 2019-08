Fake news: viralizaron un audio con supuestos dichos de Montenegro

Luego de las Paso y si bien la campaña electoral para las generales parece lejana en medio de la crisis que se vive en el país, este lunes circuló por WhatsApp un audio junto a un breve texto que decía que esas palabras eran del candidato a intendente de Juntos por el Cambio Guillermo Montenegro. Tanto el diputado nacional como desde su entorno salieron a desmentir la autoría de esas palabras y a denunciar que fueron víctimas de una fake news.

El audio se viralizó rápidamente. “Los negros eligieron: queremos flan, no queremos cloacas, nos gusta cagar en un balde, total no nos bañamos”, dice en uno de los tramos el audio que dura 1’46”. Y agrega: “Macri tiene que dejar que esto explote, dejarlo lo peor posible a ver si lo arreglan”.

La voz es distinta a la del candidato a intendente, pero el audio se reenvió acompañado por el siguiente texto: “Guillermo Montenegro fue Juez Federal, Ministro de justicia y seguridad de Mauricio Macri y embajador en Uruguay. Un Gorila enojado hablando después de las elecciones del domingo pasado.... REENVIAR!!!”.

Montenegro respondió a través de las redes sociales. “En el día de hoy circuló un supuesto audio de mi autoría donde hablaba de manera descalificadora y despectiva hacia el electorado. Cualquiera que me conoce sabe, no solo por mi voz, sino también por los conceptos vertidos allí, que no soy yo”, escribió.