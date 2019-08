Incertidumbre en la construcción por la suba del dólar: hay aumentos de hasta el 25%

Hay un panorama incierto en distintos sectores de la economía por la suba desmedida del dólar: los corralones de materiales que dependen en gran medida de la cotización cambiaria, debieron aumentar algunos productos o directamente optan por no comercializarlos “hasta que la cosa no se estabilice”.

Un reconocido propietario de un corralón de la ciudad, comentó a 0223 como viven por estas horas, ante la falta de lista de precios o subas a precio dólar.

“Proveedores de cerámicos, aluminio, vidrio, derivados del asfalto como la membrana, pinturas, el hierro o el acero no tienen listas de precios. O no te venden o te cotizan los valores a precio dólar. Y te dicen `no labures´o `cerrá´ hasta que se estabilice todo. Estamos en un panorama incierto”, describió el comerciante, que expresaba a este medio toda su preocupación por este contexto de devaluación.

“Fábricas que proveen a las metalúrgicas cómo Acindar o Acero Bragado no están entregando material. La verdad que no sabemos qué hacer”, agregó..

En este marco inflacionario, el cemento desde este lunes aumentó un 8% y se fue a unos $360 la bolsa. Y se espera otro 7% más a partir de la semana próxima.

“Los pedidos que debían ser entregados esta semana han sido entregados y ya queda cómo perdida. Ahora el problema es para mañana. Cuando podías entregar cheques de 30 a 60 días ahora tienen que ser a 15 días. Encima a todo esto, venimos de una tremenda recesión. Esperemos alguna solución pronto”, concluyó.