Kamikazes, bicampeonas de los Juegos Barriales del Emder

El martes se disputaron las finales de los 31° Juegos Barriales de fútbol organizados por el Emder, y las "Kamikazes" se coronaron bicampeonas en la categoría "libre femenino" tras derrotar a Batán por 4 a 2, con tres goles de Florencia Agüero y uno de Agustina Arana.

El equipo que representa al Club Atlético Mar del Plata en la Liga Marplatense, demostró una vez más su poderío, ganando todos los partidos del barrial. Además, deben disputar otra final en el Minella correspondiente al torneo de AFFEBA.

En el torneo organizado por la Liga sigan invictas en dos fechas jugadas, tanto en primera como en reserva.

Más allá de lo futbolístico, Kamikazes organizó una colecta de alimentos entre los 100 espectadores que fueron a alentarlas, los cuales fueron donados a un comedor de Batán.

También se consagraron campeonas las "Toritas Centenario" en Junior Femenino y "La Zulema" en Junior Masculino.

Al finalizar los partidos, el Emder entregó premios a los entrenadores, mejor jugador del partido y trofeos y medallas para los equipos campeones y subcampeones.

El sábado 24 continúa con el resto de las finales, a continuación se detalla el fixture:

En el Polideportivo Las Heras (Fortunato de la Plaza y Rufino Inda) futsal:

A las 13.30 Tigres del Jardín vs. El Molino (tercer puesto – peque) y Vencedores vs. Las Heras (final – peque); a las 14.40 El Molino vs. CUCA (tercer puesto pre-infantil) y Chapatenses “A” vs. CHapatenses “B” (final pre-infantil); a las 15.50 Chapatenses “B” vs. Def. Belgrano (tercer puesto infantil); a las 16.50 Herradura vs. Tigres del Jardín ( final infantil)

En las canchas del Tiro Fedral, todos por el tercer puesto:

A las 12, Nuevo Golf vs. Parque Palermo (junior masculino) y Leonas Paso a Paso vs. Apasionadas (junior femenino);

A las 13.30 Nuestra Esperanza vs. Villa del Parque (juvenil) y Atlético Heradura vs. Toritas del Centenario (femenino libre)