Una factura de 103 mil pesos de gas pone en jaque al Hogar de la gruta de Lourdes

La última factura de gas que llegó al hogar supera los 100 mil pesos.

Desde hace 80 años la Gruta de Lourdes cuenta con un hogar de enfermos crónicos y adultos mayores. Por estas horas, después de muchas vicisitudes a lo largo de los años, atraviesan su momento más crítico: una factura de gas de 103 mil pesos pone en jaque su continuidad.

Silvana Dulín, abogada del hogar, recibió a 0223 y contó que la última factura de gas cayó "como una bomba" en la institución y recordó que la anterior había sido "considerable", pero esta última duplicó su valor.

"Los costos fijos del hogar superan las posibilidades porque si bien este es un hogar privado, las personas pagan una mensualidad por estar, la verdad es que la mensualidad no cubre estos costos fijos", planteó la representante del hogar.

En esa línea, explicó que las hermanas de la gruta enfrentan una encrucijada: si suben la cuota al valor necesario para cubrir los gastos, saben que muchos de ellos deberán abandonarlo por no poder afrontar ese costo.

"Las personas no pueden asumir una cuota mayor a lo que se cobra en este momento. Las hermanas están muy preocupadas. Esa es la gravedad de la situación", dijo Dulín.

La representante legal dijo que la prioridad para las hermanas "es la gente", tanto aquellas personas que están internadas como las empleadas, "que son las que mantienen viva a la institución".

"Los sueldos no pueden dejar de pagarse, las cargas sociales no pueden dejar de pagarse. Esto es prioridad, pero el gas también hay que pagarlo, porque si no el servicio no se puede brindar. Se mueren de frío. Es imposible dejar de pagarlo, pero es imposible juntar esa plata. Es desesperante", dijo.

Dulín indicó que hicieron todas las gestiones posibles en Camuzzi, participaron de una jornada en el Concejo Deliberante convocada por la Defensoría del Pueblo y elevaron notas al gobierno nacional.

"La verdad que hasta ahora estamos esperando. Se supone que en algún momento, si se decide, el hogar se verá beneficiado con alguna rebaja, pero mientras tanto el vencimiento está y hay que pagarlo", explicó.

En ese sentido, Dulín planteó que actualmente tienen ocupadas 50 de los 100 lugares disponibles en el hogar. "Le decimos a todo el mundo que el hogar está abierto, funcionando y calentito, que hay lugar. Necesitamos que se internen personas, aumentar la cantidad de gente para poder costear y pasar la crisis", explicó.

El Hogar de la Gruta de Lourdes cuenta con un sector dedicado a adultos mayores y otro a personas con discapacidades crónicas.