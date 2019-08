La China Suárez, furiosa con Marcela Tauro por los rumores de separación con Benjamín Vicuña

La China Suárez se mostró furiosa con la periodista Marcela Tauro a través de una serie de videos en las historias de Instagram, en la cual la acusa de tener ensañamiento hacia su persona, así como también de tener un “machismo arraigado”. Las publicaciones se producen luego de que, días atrás, Tauro diera la primicia sobre una supuesta separación entre la actriz y Vicuña en Intrusos.

Durante los últimos días resonaron cada vez más fuerte los rumores sobre la presunta separación entre los actores de “Argentina, Tierra de Amor y Venganza”, y la tercera en discordia sería nada más ni nada menos que la ex pareja del chileno, Carolina Pampita Ardohain. Aunque algunos ya habían dado por hecho el distanciamiento, la China Suárez salió a desmentir los entredichos y contraatacó contra la periodista de Intrusos.

Aunque al inicio del video la actriz no nombra a Marcela Tauro, hace referencia a que se trata de "una periodista que está bastante ensañada en general con el género femenino" y, especialmente, con ella misma.

El descargo comienza con la China advirtiendo: "No iba a contestar, (pero) como se fue agrandando, la verdad no tenía ganas de callarme. Cuando era más chica era más de esconderme o no decir nada porque no sabía cómo manejarme. Ahora crecí, me siento más yo que nunca, ¿y por qué no hablar si es mi personalidad?".

"Tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro, que en todas tu versiones con respecto a las relaciones la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos. Yo no soy así. No tengo que explicártelo a vos, ni a nadie. No ando revisando teléfonos. No me importa lo que hace el otro de su vida", sentenció Suárez, diciendo además que “Marce” no le respondió las llamadas para aclarar el asunto.

Tauro había expresado en Intrusos que la pareja protagonista de “El Hilo Rojo” se encontraba distanciada a raíz de que la China Suárez encontrara, en un viejo teléfono de Vicuña, un chat en el que el actor le decía a la madre de sus hijos que "extrañaba la vida familiar que tenía con ella". Por otra parte, la periodista de Intrusos había afirmado que "los vecinos de la zona dicen que las discusiones son bastante habituales entre la China y Benjamín".

Más tarde, la respuesta de la periodista del ciclo de América no se hizo esperar, acusando a la actriz de mentir sobre haberla contactado: "Vamos a empezar por el final. Si me habló a mí, Marce, a mí no me llamó ni me mandó mensaje. Puede ser que no tenga mi celular; tenemos un amigo en común (Polino), que se lo podés pedir. No me llamaste, porque yo contesto hasta a mis seguidores de Instagram". "Si mentís en eso, tenés que mentir en todo… Nada más", dijo luego.

Sin embargo, lo que más molestó a la periodista es que la China la tildara de machista, por lo que le advirtió: "Machista… no. En todo caso fijate tus amigas, tu entorno, tu pareja, ¿de dónde vino la versión?".

De todas maneras, al parecer los rumores serían falsos, ya que Vicuña manifestó durante los últimos días que los planes de boda con la China siguen adelante y se espera que a fin de año puedan concretarse, luego de haber sufrido varios contratiempos durante este año. Además, en septiembre la pareja se verá distanciada geográficamente por cuestiones laborales, debido a que el actor chileno se instalará en España para filmar una coproducción entre la televisión de ese país y Amazon, Inés del alma mía. Pero no sería una separación total: el actor arregló con la producción de Polka volver a la Argentina y filmar ATAV una semana al mes para que su personaje Torcuarto Ferreyra continúe apareciendo en la tira hasta su finalización, a pesar de abandonar las grabaciones diarias meses antes. Incluso la ex Casi Ángeles manifestó que lo acompañará al festival de San Sebastián junto a Magnolia, hija de la pareja.