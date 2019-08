Exigen que la empresa que les vendió el viaje de egresados les devuelva la plata por no estar habilitada

Padres y madres de un grupo de estudiantes de la Técnica Nº 3 Domingo Faustino Sarmiento denuncian que la firma de viajes estudiantiles Yes Travel les vendió el servicio programado para el invierno de 2020 sin la habilitación correspondiente. Ante la reprogramación de viajes de algunos cursos que visitarían la ciudad rionegrina en el corriente año, plasmaron su preocupación ante la empresa frente a la posibilidad de no viajar.

Según le manifestó a 0223 Lorena Goycolea, una de las madres que lleva adelante el reclamo, la empresa reprogramó viajes que tenía pautados en julio para septiembre del corriente año. Ante este panorama, se acercaron a la empresa a consultar por su situación: "Nos movilizamos a la sede de Santiago del Estero 2073 para averiguar, pero no nos dieron respuesta. Llamamos a la Secretaría de Turismo de la Nación y nos dicen que la firma no está habilitada para vender, que no tendrían que haber cerrado ningún contrato desde noviembre de 2018", explicó.

"En nuestro casos algunos cerraron el contrato en 2018. Otros lo hicimos este año. Pero al día de hoy nos siguen negando la situación. Dicen que nos van a llamar a una reunión y que la Secretaría les dio 60 días para regularizar la situación, pero es todo mentira", agregó. En este contexto, la madre detalló que "hay padres que pusieron hasta 14 mil pesos y otro que pagó todo el viaje" y que ante la posibilidad de retirar el dinero que abonaron, la empresa solo les ofrece el 40% de la totalidad.

"Tendrían que devolvernos la plata o pasarnos a otra empresa. Ellos nunca tendrían que haber firmado contrato, están inhabilitados para el turismo estudiantil", concluyó Goycolea, mamá de uno de los 12 estudiantes afectados. El reclamo también se extiende a un curso de la escuela Mariano Moreno, quienes ya se manifestaron días atrás en la puerta de la empresa, la cual es propiedad de Luis Viglione, hijo del periodista Daniel Viglione, condenado a principio de mes por el delito de estafa continuada.

"Nos estafaron. Nosotros no sabíamos que estaban inhabilitados y firmamos de buena fe. No nos quieren devolver la plata ni pasarnos a otra empresa. Nos bicicletean y no resuelven nada. Nos encantaría que nuestros hijos fueran a Bariloche, pero sabemos que no es posible. Queremos que nadie más vuelva a caer en sus manos", agregó Laura Fernández, otra de las damnificadas.

Fuentes consultadas por 0223 informaron que la empresa efectivamente está inhabilitada para vender viajes estudiantiles, ya que entró en quiebra en noviembre pasado. No obstante, no es la primera vez que ocurre dicha situación con jóvenes de Mar del Plata. En mayo pasado, la comunidad educativa del Julio Cortázar, Nuestra Señora del Camino y Pompeya reclamó por una situación similar ante la empresa Snow Travel.