Buenos triunfos marplatenses en el Torneo del Interior

Mar del Plata Club le ganó al campeón uruguayo.

Se disputó la Tercera Fecha del Torneo del Interior y los equipos de la URMDP volvieron a sonreir. Fueron victorias de Mar del Plata Club y Comercial, de local frente a Trébol y Aguará respectivamente, y de San Ignacio que se llevó un gran triunfo en su visita a Roca Rugby Club.

Gran jornada vivieron los equipos de nuestra Unión en el Torneo del Interior, en donde Mar del Plata Club consiguió su primer victoria en la Zona 4 del TDI A. Recibió a Trébol de Paysandú en Santa Celina y lo venció por 41 a 12.

Para el elenco de Rafael Urrutia se anotaron en el marcador Tomás Catuogno, Facundo Raitieri, Santiago Martínez Etayo, Pedro Hernández, Joaquín Peralta, quién también sumó dos conversiones, y Pedro Larraburu, mientras que Leonardo Sestelo acertó un penal y dos conversiones.

Por su parte, y en el Torneo del Interior B, San Ignacio asaltó Rio Negro y venció a Roca Rugby Club por 26 a 20. Gran tarde tuvo el elenco de Valle Hermoso que se apoyó en la puntería de Rafael Riego, sumó 4 penales y dos conversiones, para llevarse la primer gran alegría de este certamen. Enzo Quinteros y Francisco Paklayan anotaron un try cada uno.

El otro equipo que disputa el Torneo del Interior B es Comercial, que recibió a Aguará y lo superó ampliamente al vencerlo por 40 a 14. En el "Celeste", Diego Jiménez, en dos oportunidades, Ignacio Carea, Gerardo Vouilloz y Bautista Farisé, que también sumó 3 penales y 3 conversiones, configuraron el score final.

Sporting, arriba en el Reubicación

Por la tercera fecha del Torneo Reubicación A-B (definirá las plazas para el Regional Pampeano 2020), Sporting lidera luego de vencer a Argentino de Bahía Blanca por 29 a 20, como local. Por su parte, Unión del Sur es el escolta tras ganarle a Uncas de Tandil por 43-17. El otro marplatense participante es Universitario, que cayó en su visita a Los Cardos de Tandil, 21-13.

Torneo del Interior A

Zona 1

Old Resian 19 vs 29 Jockey (C)

Tucumán Rugby 31 vs 43 Gimnasia y Esgrima (R)

Zona 2

Universitario (T) 40 vs 40 Córdoba Athletic

Duendes 38 vs 17 Los Tarcos

Zona 3

Jockey (R) 24 vs Natación y Gimnasia 27

Marista 51 vs 15 Sportiva

Zona 4

Urú Curé 37 vs 22 Tucumán Lawn Tennis

Mar del Plata Club 41 vs 12 Trébol (Py)

Torneo del Interior B

Zona 1

Santa Fe Rugby 59 vs 7 Jabalíes

Old Christians 22 vs 20 Liceo de Mendoza

Zona 2

Comercial 40 vs 14 Aguará

Palermo Bajo 15 vs 17 Los Tordos

Zona 3

La Tablada 29 vs 25 Huirapuca

CRAI 53 vs 15 Montevideo RC

Zona 4

Curne 30 vs 11 Old Lions

Roca RC 20 vs 26 San Ignacio

Torneo Reubicación A-B

Sporting 29 vs 20 Argentino de Bahía Blanca

Sporting 41 vs 13 Argentino de Bahía Blanca (Intermedia)

Los Cardos 21 vs 13 Universitario

Los Cardos 36 vs 39 Universitario (Intermedia)

Unión del Sur 43 vs 17 Uncas

Unión del Sur 33 vs 40 Uncas (Intermedia)

Reubicación B-C

Gimnasia y Esgrima de Pergamino 17 vs 25 Kamikazes

Los 50 15 vs 18 Pueyrredón

Los 50 21 vs 26 Pueyrredón

Regional Pampeano Femenino Día 1

Racing de Chivilcoy 0 vs 39 Palihue

Argentino de Bahía Blanca 24 vs 19 Villa Gesell

Comercial Rugby Club 15 vs 5 Argentino de Trenque Lauquen

Villa Gesell 7 vs 12 Palihue

Comercial Rugby Club 17 vs 5 Racing

Argentino de Trenque Lauquen 7 vs 19 Argentino de Bahía Blanca

Villa Gesell 52 vs 0 Racing

Comercial Rugby Club 5 vs 24 Argentino de Bahía Blanca

Argentino de Trenque Lauquen 17 vs 17 Palihue

Copa Imágenes MDQ Zona A

Comercial A 62 vs 14 Pampas

Mar del Plata Club A 73 vs 12 San Ignacio A

Villa Gesell 39 vs 0 Miramar

Copa Imágenes MDQ Zona B

Gnomos 24 vs 5 Camarones

Mar del Plata B 26 vs 0 San Ignacio B

M-19 Copa de Oro

Universitario 10 vs 16 Sporting A

Los Cardos 46 vs 32 San Ignacio

Mar del Plata Club 68 vs 19 Comercial

M-19 Copa de Plata

Biguá 23 vs 23 Sporting B

Los 50 24 vs 22 Pueyrredón

Uncas 60 vs 0 Unión del Sur