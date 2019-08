Mariana Nannis y su denuncia por violencia y adicción a las drogas contra el "Pájaro" Caniggia

Mariana Nannis visitó este domingo el ciclo televisivo de Susana Giménez en Telefé y no se calló nada. La madre de Alex y Charlotte no sólo dio detalles de su separación de Claudio Caniggia, sino que también lo denunció públicamente por violencia de género, prostitución y adicción a las drogas. Por otro lado, atribuyó el distanciamiento entre el Pájaro y sus hijos a que el ex Boca Juniors “se está patinando la plata de la familia”.

Como de costumbre, la mediática no evitó el escándalo y realizó duros acusaciones contra su todavía esposo, Claudio Paul Caniggia. Esta vez Nannis afirmó haber sido víctima de violencia física por parte del padre de Alex y Charlotte, mostrando imágenes en las que se la puede observar con un ojo morado, a causa de los golpes sufridos: "Varias veces fue violento conmigo […] Yo pasé a ser una molestia. Si tenés un socio con el que te vas de putas es normal que le moleste la mujer", expresó.

.

Por otra parte, la esposa del “Pájaro” mencionó que él le hacía notar su poder cuando ella amenazaba con denunciarlo: "Qué me vas a meter preso a mi ¿Sabés cuánto duro yo en la cárcel? dos minutos. Soy amigo de Angelici, soy amigo del Presidente, soy amigo del jefe de la Policía. ¿Sabés qué pasa cuando salga de la cárcel? Tu cabeza va a rodar".

Incluso la rubia llegó a detallar que, durante un episodio de violencia, su esposo le provocó la pérdida de un embarazo. Así, expresó que el episodio se desató cuando se negó a dejarlo entrar a la casa drogado, por lo que el jugador la empujó contra un auto, golpe que le causaría el aborto: “Hoy tendría un hijo de 12 años. Me empujó por un paquete de cocaína. Le importó nada que esté embarazada de dos meses y medio”.

”Al día siguiente vino mi masajista y de repente, mientras me hacía el masaje, empecé a sentir las piernas calientes. Le dije ‘pará, pará, no me hago más el masaje’. Cuando me miro, estaba llena de sangre y agarré papel higiénico porque tenía una hemorragia”, relató. Asimismo, contó que tras ir al médico llamó a Caniggia para informarle sobre la situación pero éste se negó a acompañarla, diciéndole que “era una de esas hijas de puta que se hacen las víctimas”. Según su relato, tampoco la visitó en los cuarenta días que estuvo en reposo.

Susana Giménez, quien supo ser víctima de presuntas agresiones por parte de Carlos Monzón, se solidarizó con Nannis y le recomendó “te tenés que separar”.

De todas maneras, la invitada al programa reveló que su retorno al país se debe a que intentará “salvar a mi marido de la prostitución y de la drogadicción. Lo he salvado muchas veces. Siempre trataba de protegerlo, de sacar gente de su entorno, mala gente. Y lo lograba. Pero, llega un momento que no podés. Ahora se están aprovechando de él, por el problema que tiene”.

Mi padre es un HDP una lacra humana para mi no existe. AMO A MI MADRE QUIEN ME ENSEÑO A RESPETAR A LAS MUJERES❤️. — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) August 26, 2019

Aunque dijo haber internado ya varias veces al ex futbolista, manifestó que actualmente su adicción a las drogas se ha profundizado debido a las personas que lo rodean. En sus declaraciones principalmente apuntó hacia la actual novia del ícono de la Selección Argentina, Sofía Bonelli, a la que había denominado como una “prostituta y una drogadicta que lo tiene drogado todo el día”.

Sin embargo, Bonelli no se quedó callada y dio a conocer su opinión acerca de la palabra de Nannis, tratándola de una “pobre señora” y diciendo que le da “lástima”. La periodista de 26 años joven acusó a la ex esposa de Caniggia de “armar todo un circo, venir a la Argentina a cobrar unos mangos y hablar mal de gente que no conoce", refiriéndose a sus dichos en el ciclo televisivo. Además, agregó que ya inició acciones legales contra la rubia, por medio de una carta de documento: “Estoy protegida a nivel legal y cuanto más me difame y dañe mi imagen más me beneficio yo. Si habla, sabe las consecuencias".

Por último, Nannis mencionó que en los 30 años de relación con el ex futbolista se vio imposibilitada a trabajar, por tener que cuidarlo: "Si nunca trabajé fue porque hice el trabajo de estar a su lado. Por algo llegó a dónde llegó. En caso contrario, no hubiese llegado a trabajar ni un año. Estuve toda la vida cuidándolo como si fuese un hijo más".

Horas más tarde, su hijo Alexander publicó un mensaje en Twitter en el que apoyó a su madre y defenestró a Caniggia.