Matías De Andrade consiguió su mejor marca en 50 metros mariposa

El nadador marplatense hizo una gran prueba y registró un tiempo de 35.59 que se convirtió en su récord personal en la especialidad. En la final de los Parapanamericanos fue sexto.

En su debut en los Juegos Parapanamericanos de Lima, el marplatense Matías De Andrade resultó sexto en la final de los 50 metros estilo mariposa categoría S6 de paranatación. En el Centro Acuático de la ViDeNa cronometró 35.59, tiempo que estableció su mejor registro personal en la prueba.

"Vine a una carrera que sabía que no iba a ganar con la intención de hacer lo mejor posible y me salió todo muy bien de principio a fin. Pude lograr mi mejor marca por muchísima diferencia: un segundo y medio en 50 metros es una locura. Me da el índice que, si puedo lograr esta marca sin entrenarla, entrenándola quizá pueda ser un evento a correr en un mundial", dijo.

El próximo jueves De Andrade regresará a la pileta olímpica de la Villa Deportiva Nacional limeña para competir en su prueba principal, los 100 metros espalda, la que le permitió ser finalista en los Paralímicos de Río de Janeiro 2016 y medallista mundial.

"Los próximos dos días me voy a enfocar en los 100 metros espalda. Vamos a entrenar, a buscar parciales de salida, sin fatigarnos, buscando la sensación que tuve hoy pero trasladarla a mi estilo principal. Debo tener la cabeza enfocada para darlo todo y poder lograr el gran sueño de subirme a lo más alto del podio parapanamericano", finalizó.

Fuente y nota: Leandro Sánchez, desde Lima.