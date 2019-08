Organizaciones sociales bloquean los accesos a Mar del Plata

Realizan una jornada de protesta nacional en reclamo de puestos de trabajo. Cortaron el acceso a la autovía 2 y la ruta 88.

En el marco de una jornada de lucha nacional, la organización Barrios de Pie bloquea los accesos a Mar del Plata, en reclamo de respuestas del gobierno nacional a las necesidades de los sectores más vulnerables, que está sufriendo fuertemente los efectos de la crisis.

Rodrigo Hernández, referentes de Barrios de Pie, remarcó que desde hace semanas llevan adelante el mismo reclamo por puestos de trabajo genuino, pero se encuentran con un gobierno "que no acusa recibo de la situación de crisis" que, dijo, "ellos mismos generaron con sus amigos empresarios".

Para el dirigente social el gobierno no tiene "voluntad política" para darles "respuestas concretas a los sectores más humildes".

En esa línea, puntualizó que el gobierno le traslada la crisis a los sectores más humildes. "Cuando vemos diariamente que suben los precios y no hay control sobre eso, los aumentos los pagamos nosotros", agregó.

El reclamo concreto es que haya "políticas públicas para asistir a los sectores más humildes" y generar "trabajo genuino y real para sectores más humildes".

"No podemos seguir así. Las respuestas del gobierno son cada vez más austeras, ni siquiera de diálogo. No quieren conversar. No es nuestra intención estar acá, queremos arrancar una jornada laboral normal. Lamentablemente este sistema económico que genera hambre y miseria nos excluye y nos obliga", detalló.

Por su parte, Marcos Carboni del MTR sostuvo que la devaluación que se produjo tras las Paso que "llevó el dólar de 40 a 60 pesos" dejó a todos "empobrecidos". "Y en solo un día", agregó.