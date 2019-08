Aldosivi y Argentinos no pasaron del cero

La gente se fue con el sabor amargo de haber esperado algo más, pero con la tranquilidad de saber que la idea de juego sigue siendo clara, que las intenciones serán manejar bien la pelota y después encontrar la forma de lastimar al rival. Aldosivi intentó hacer eso frente a Argentinos Juniors pero fueron pocas las que lo consiguió y, por eso, terminó igualando sin goles en su debut como local por la segunda fecha de la Superliga. Algunos pincelazos de Román Martínez en su debut, el ingreso de Gonzalo Verón y la lesión de Rincón, los datos más salientes de la jornada en el José María Minella.

El arranque de Aldosivi fue para ilusionar a su gente, porque salió decidido a ser protagonista, con la posesión de la pelota y con agresividad en ataque, sobre todo por la derecha en las espaldas de Elías Gómez. Y casi rompe el cero rápidamente, a los 6', cuando Villalba ejecutó un córner desde la derecha, Rincón anticipó a todos y peinó para la aparición de Federico Gino por el segundo palo que metió un cabezazo que no le salió bien esquinado y permitió la reacción de Chávez para sacar por encima del travesaño. Argentinos estudiaba el partido, pero el dominio era del local, con Martínez encabezando los ataques y buscando la velocidad de los extremos. Así la tuvo Solís que entró en diagonal por izquierda y su remate no tuvo la dirección esperada y fue al cuerpo del arquero que pudo controlar.

¡CHAVES SALVÓ AL BICHO!#SuperligaxFOX | Gran respuesta del arquero de Argentinos ante el cabezazo de Leonel Galeano para mantener el cero en su arco. pic.twitter.com/y7vOwUbGBq — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 3, 2019

Hasta la mitad de la etapa, había mucha diferencia en la posesión y Pocrnjic casi no había tenido participación, más allá de algunos remates desde afuera que se perdieron lejos del arco. Después, creció el "bicho", con las trepadas permanentes del lateral izquierdo, ganando en la presión y no dejando crecer al "tiburón" en el campo de juego y llevando el desarrollo más cerca del área local. De todas maneras, no generó demasiadas situaciones y la más clara fue de carambola, tras un lateral al área, Hauche buscó a Silva, Martínez cerró para despejar y no vio que atrás estaba el uruguayo, la pelota rebotó en el "9" y reaccionó rápido Pocrnjic cuando tenía destino de red.

Gustavo Álvarez no esperó. Franco Pérez tuvo poca participación en el primer tiempo y cambió en el descanso, hizo debutar a Gonzalo Verón como referencia de área y buscó más profundidad. El exIndependiente entró con muchas ganas, pero no había conexiones colectivas y otra vez Argentinos se acomodó mejor y empezó a controlar el ritmo del partido. Todo pudo haber cambiado para un lado o para el otro, si Abal sancionaba un penal de Iñiguez sobre Mac Allister o si expulsaba a Sandoval por una durísima infracción a Solís que arregló con una amarilla. Enseguida, en el cuarto de hora, la mejor maniobra colectiva de la tarde, arrancó desde su propio campo con Torrén, Silva pivoteó y abrió bien para Hauche que vio la diagonal de Sosa y lo puso cara a cara con Pocrnjic, pero se apuró y definió cruzado, afuera. La respuesta no se hizo esperar, frotó la lámpara Román Martínez para asistir a Verón que pensó y tocó atrás para la llegada de Solís que la enganchó muy abajo y la tiró a la popular del tablero.

¡DURA ENTRADA A SOLÍS!#SuperligaxFOX | Jonathan Sandoval le entró muy fuerte al extremo de Aldosivi y Diego Abal le mostró la tarjeta amarilla.



¿Estuvo bien amonestado?



🔁 Sí

❤ No, era roja. pic.twitter.com/a2p9s6p1VK — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 3, 2019

Aldosivi no se había repuesto del golpe que significó la salida por lesión muscular de Rincón y casi sufre otro mazazo. Porque en tres toques, Argentinos se puso en posición de ataque, Gómez lanzó desde la izquierda y Hauche, libre, en el punto penal, definió de primera y tiró apenas arriba del travesaño. Era el mejor momento del equipo de Dabove y estaba cerca del primero. El "bicho" perdió a Mac Allister y Nicolás Silva por lesión y perdió fuerza en ataque, el "tiburón" no encontraba argumentos para acercarse a Chávez y el 0 a 0 parecía ser inamovible. Lo único que podía cambiar el rumbo era una pelota parada y un tiro libre desde mitad de la cancha quedó boyando para Santiago Silva que erró la patada en lo que podía ser el tanto para la visita. No pasó más nada, ninguno de los dos tuvo ideas ni claridad y el empate terminó estando bien.