Para combatir el hambre, tres vecinas abrieron otro merendero en el barrio Parque Independencia

Hay necesidades importantes pero también corazones grandes: ante la creciente necesidad de chicos que no tienen un plato de comida, tres vecinas decidieron abrir hace poco más de un mes otro merendero en Parque Independencia.

Marisa, la encargada del espacio solidario bautizado como "Los Niños del Parque", reconoció que el barrio tiene una gran cantidad de menores que "no tiene nada para comer a la noche". "La escuela que está cerca de acá no tiene comedor y el otro comedor que hay ya tiene demasiados chicos y no llega a cubrir toda la demanda que hay", indicó.

"Como vimos esta stiuación, con una vecina y su hija fuimos juntando algunas cosas para poder darle a los chicos leche con galletitas o lo que sea. Nosotros vamos a brindarles todo lo que podamos con lo que tenemos", afirmó, en declaraciones a 0223.

Este último jueves fue la octava merienda consecutiva que realizó el espacio ubicado en Rompe Hielos General San Martín al 3600. La cita para los chicos del barrio es cada jueves a las 17. "A veces han venido 15 o 20 chicos y hemos tenido hasta 26", comentó la responsable del lugar.

"La verdad que se ve mucha necesidad en todo el barrio pero creo que esto también pasa en la mayoría de los barrios en general. No pretendemos que se abran merenderos o comedores todos los días pero es la situación que estamos viviendo. Nosotros, con lo poco que tenemos, tratamos de ayudar", ratificó.

Marisa se mostró abierta a recibir cualquier tipo de donación en su merendero para que tengan un plato de comida los niños de Parque Independencia. "Todo lo que sea para ayudar, bienvenido sea. Nos han traído hasta verdura y nosotras después lo armamos en una bolsita para que se la lleven a la casa", aseguró.

Las personas interesadas en prestar colaboración con "Los Niños del Parque" pueden dirigirse a su sede o contactarse a través del facebook o el teléfono 223 312-8987.