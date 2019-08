Jimena Barón: “Tuve a Momo en Italia en el baño de mi casa”

Cada semana nuevas personalidades del ambiente artístico de nuestro país pasan por el living del programa de Susana Giménez para compartir detalles inéditos de su vida. Esta vez fue el turno de Jimena Barón, quien sorprendió al confesar que, cinco años atrás, tuvo a su hijo Morrison en el baño de su casa.

En un programa muy especial para Jimena, en el que recibió el Disco de Oro Digital por su álbum “La Cobra” y fue acompañada justamente por Morrison, la actriz compartió una cálida entrevista con la diva de la televisión argentina y habló de todo: desde las claves de su ascendente carrera como cantante, su hijo Momo y su complicada relación con Daniel Osvaldo, hasta el reencuentro con su padre.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la conductora del programa fue la divertida anécdota de Barón sobre las circunstancias en las que se produjo el nacimiento de Momo, el hijo que comparten la cantante de “La Tonta” y el ex Boca Juniors Daniel Osvaldo: "El parto fue en italiano, en inglés y en español. Estaba el papá de Momo, una partera inglesa y una italiana. Yo había pagado una pileta de parto, me salió un huevo todo. Era la idea, pero no llegué nunca, nació en un baño, en Torino", contó.

Como varias famosas argentinas lo hicieron durante los últimos años, Barón expresó que fue su decisión la de tener un parto domiciliario “porque me da pánico la anestesia, las agujas. Lo del baño fue casualidad. Fui a ver unas clínicas y todas mis amigas iban a cesárea y yo no entendía bien por qué. Me dio pánico que me abran… Y decidí tenerlo en mi casa", concluyó.