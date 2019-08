Nicolás Seijo: "Las chicas tuvieron un carácter tremendo"

La Selección U13 de la Asociación Marplatense de Básquetbol se coronó campeona del Torneo Provincial Femenino luego de vencer a Esteban Echeverría por 65-40 y a Bahía Blanca 63-60 tras ir perdiendo, para celebrar y clasificar al Campeonato Argentino.

El plantel estuvo integrado por Maitena Laso (Quilmes), Julia Constante (Quilmes), Morena Román (Ferro de Olavarría), Juana Barrionuevo (Unión), Aylén Roldán (Quilmes), Candela Quesada (Rivadavia de Necochea), Rocío Ferullo (Peñarol), Catalina Díaz (Ferro de Olavarría), Juana Escudero Ramallo (Rivadavia de Necochea), Fiorella Mitton (Unión), Ernestina Barragán (Maipú) y Guadalupe Castañares (Ferro de Olavarría).

Nicolás Seijo, habitualmente asistente, fue el entrenador en reemplazo de Belén Villafañe quien debió viajar para realizar el curso de ENEBA tres. Al joven representante de Peñarol lo acompañó Daiana Di Benedetto como asistente.

"Viví unos nervios terribles, fue mi primera experiencia como entrenador en una Selección. Me puse a sacar cuentas y contra Esteban Echeverría dirigí recién mi tercer partido oficial. Las jugadoras eran chicas y yo les decía todo el tiempo que ellas estaban aprendiendo, pero yo también. Tuve mucha ansiedad y nervios, pero lindos".

Sobre el primer partido, el coach de 20 años analizó: "No me fui conforme. Soy un entrenador exigente, independientemente del rol que me toque. Creo que siempre hay cosas para mejorar. Éramos superiores al rival pero nos costó encontrar nuestro juego. En el Zonal hicimos 40% de puntos de contragolpe, y en ese partido solo metimos seis puntos. Apuntamos a mejorarlo para el partido con Bahía y lo mejoramos, aunque ahora para el Argentino tenemos que seguir creciendo".

Y en la "final" con Bahía, Mar del Plata llegó a perder por 12 unidades. Sobre esta situación, Seijo contó: "en el tercer cuarto se nos fueron. Mis jugadoras tuvieron un carácter tremendo para meterse de nuevo en el partido. Se los dije cuando terminó, que había sido impresionante lo que habían hecho porque eran muy chicas y la cancha estaba llena. El primer cuarto lo perdimos, en el segundo nos fuimos arriba por uno con 12 puntos seguidos. Ahí recuperamos pelotas y metimos contragolpes. En el tercero remontamos y en el último, que estaba para cualquiera, lo ganamos nosotros".

- ¿Qué decías cuando pedías los "minutos"?

- Les pedía tranquilidad y que jugaran de la forma que habíamos entrenado, a lo que ellas sabían, a lo que jugaron en el Zonal. Tienen mucho talento pero la cancha parecía en un partido de Liga, había cantos de Bahía, de Mar del Plata, era una locura. Esa energía la usaron para lo contrario, pero una vez que se calmaron pudieron demostrar.