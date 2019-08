Sing Street y la importancia de luchar por los sueños

“Sing Street: Este es tu momento” es una película irlandesa-británica-estadounidense de 2016, donde la música y la ambientación juegan un papel fundamental. Fue escrita, dirigida y producida por John Carney; y protagonizada por Lucy Boynton, Maria Doyle Kennedy, Jack Reynor, Kelly Thornton y Ferdia Walsh-Peelo, entre otros. El filme fue estrenado en el prestigioso Festival de Cine de Sundance el 24 de enero el 2016, y conquistó a la crítica y a los espectadores con una historia que a simple vista parece sencilla pero que resalta por diversos motivos.

La película está ambientada en el Dublín de 1985, durante la recesión económica. La trama gira en torno a Conor, un joven irlandés que conoce a la misteriosa Raphina y la invita a participar de un videoclip para su banda con el objetivo de conquistarla. El único problema es que no tiene una banda, y ni siquiera ha escrito una canción para el supuesto videoclip.

De este modo Conor hará lo que sea necesario para cumplir su palabra, y en el camino forjará un importante vínculo de amistad con sus nuevos compañeros de banda. Asimismo fortalecerá la relación con su hermano a través de la música. En este viaje el joven músico descubrirá su pasión y luchará por perseguir sus sueños, a la vez que Raphina trata de conquistar los suyos como aspirante a modelo.

La banda sonora de “Sing Street” es fundamental en su desarrollo, incluyendo éxitos de Duran Duran, The Cure, The Clash, entre otros. Además cuenta con canciones propias como “Girls”, “Drive It Like You Stole It” y “The Riddle Of The Model”, que captan la esencia de los ’80 y demuestran la influencia de los artistas más destacados de la época. Sin dudas el soundtrack permanece en la cabeza de los espectadores una vez terminada la película, y no hay mejor solución que una lista de reproducción en Spotify o Youtube. Asimismo, a lo largo del filme, se destaca un tipo particular de videos musicales como una innovación de la década liderada por Duran Duran en producciones como “Rio”.

El ritmo que sigue la historia permite una construcción coherente y realista de los hechos, que a su vez permite al espectador disfrutar de sus casi dos horas como si no lo fueran. Este coming-of-age nos transporta a vivencias propias de la edad tales como la rebeldía, en un ambiente de búsquedas personales y vínculos reforzados por el rock.

Música, amigos, amor y los ´80 son los componentes para una mezcla perfecta que resulta en un film divertido, creativo e inspirador.