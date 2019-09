La toma en Desarrollo Social cumple 14 días: "Estamos decididos a resistir"

Desde el Polo Obrero dejaron en evidencia la falta de respuesta de las autoridades y apuntaron contra la titular del área, Florencia Ranellucci.

La toma que llevan a cabo distintas organizaciones sociales nucleadas en el Partido Obrero en la sede de Desarrollo Social de la Nación, ubicada en las inmediaciones del Unzué, cumple este martes 14 días de permanencia. Por tal motivo, los manifestantes renovaron sus pedidos y aseguraron que de no recibir ninguna respuesta continuarán con la medida.

En diálogo con 0223, Pablo Barragán, dirigente del Polo Obrero, señaló que "de parte de los funcionarios políticos no hubo ninguna respuesta". "No se acercaron a atender los reclamos que hacemos", señaló y advirtió: "Estamos decididos a resistir hasta que tengamos una respuesta, de otra manera no nos vamos a ir de este lugar", avisó.

A dos semanas de haber iniciado la toma, que comenzó el pasado miércoles 28 de agosto, Barragán indicó que son víctimas de la violencia que ejerce el Estado porque los dejaron "abandonados en el reclamo" que llevan adelante. En tal sentido, el dirigente apuntó contra la titular del área, Florencia Ranellucci. "No se hace cargo de nada. No vino más acá", cuestionó.

En este contexto, Barragán insistió con abrir una mesa de diálogo para plantear las necesidades de los vecinos y que lleguen de manera directa a las autoridades. Para finalizar, el dirigente del Polo Obrero le pidió abiertamente organizaciones sociales, partidos políticos y comedores "una mano con alimentos" para poder sostener las ollas populares que realizan todos los mediodías. "Sería muy importante para no bajar los brazos", concluyó.

Desde hace dos semanas los manifestantes mantienen un acampe en reclamo de un aumento de $7500 para los trabajadores desocupados, además de la apertura de programas sociales para Mar del Plata y Batán, y un incremento de mercadería para los comedores y merenderos del distrito.