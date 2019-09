“His Dark Materials” ya tiene fecha de estreno en HBO

La trilogía fantástica de Philip Pullman vuelve a la pantalla en formato de serie el 4 de noviembre, de la mano de un destacado elenco encabezado por Dafne Keen y James McAvoy.

La serie británica "His Dark Materials" es la próxima apuesta de HBO en el género fantástico, y llegará a los suscriptores el 4 de noviembre. Está basada en la popular saga de libros homónima de Philip Pullman y apunta a convertirse en el próximo triunfo del canal, luego de que Game of Thrones llegara a su fin.

La historia se desarrolla en una versión del mundo donde los humanos cuentan con la compañía de seres animales conocidos como daimonions. El vínculo que los une es inquebrantable, ya que estos compañeros son como sus almas. En este contexto una huérfana llamada Lyra descubre un oscuro secreto relacionado con secuestros de niños, poniendo su vida en peligro.

El reparto cuenta con nombres de lujo como Dafne Keen, Ruth Wilson, James McAvoy, Clarke Peters, Lin-Manuel Miranda, Ruta Gedmintas y Andrew Scout. Además, debido a las altas expectativas, volveremos a encontrarnos con estos personajes en una segunda temporada de ocho capítulos.

En 2007 New Line Cinema se encargó de la adaptación del primer libro con la película “La Brújula Dorada”. Este film fue protagonizado por Dakota Blue Richards, Nicole Kidman y Daniel Craig, aunque no fue suficiente para continuar con el resto de la trilogía. En esta oportunidad HBO, BBC y Bad Wolf también aportarán a la producción, y se apuntará a una amplia distribución a través de BBC One y HBO. ¿Logrará esta vez el éxito esperado?