La operación de una beba no tuvo éxito y sus papás piden ayuda para comprar un andador

Olivia (1) sufre artrogrifosis, un síndrome que afecta la movilidad de sus miembros. También necesitan férulas.

Olivia es una beba de 1 año que padece artrogriposis múltiple congénita, un síndrome que afecta las articulaciones del organismo, por lo que sus miembros "están doblados y no tienen movilidad". En agosto pasado la menor pasó por el quirófano pero la intervención no tuvo éxito por lo que su familia pide ayuda para afrontar el costoso tratamiento.

"Sus pies se pusieron en una mala posición. Los médicos dicen que la operación no salió como esperaban porque ahora los tiene peor que antes", le explicó su madre Abril a 0223. Por esta razón, ahora necesitan comprar unas férulas a medida. Sin embargo, las más económicas cuestan alrededor de 13 mil pesos. "No son las que me recomendaron. Unas más o menos buenas cuestan 18 mil pesos", indicó.

Además, también necesita un andador ortopédico a medida para que ella pueda hacer su terapia en Mar del Plata y no en Capital Federal a donde tuvo que viajar en reiteradas oportunidades para tratarse. Sin obra social, a su familia le resulta muy difícil afrontar los gastos. "Necesita mejorar su calidad de vida, necesitamos ayuda. Tenemos muy poco tiempo y es mucha plata", agregó.

Olivia fue intervenida por segunda vez el 7 de agosto pasado en el Hospital Materno Infantil. La operación consistía en estirarle sus tendones. En más de una ocasión la familia de Olivia realizó eventos solidarios y rifas para poder afrontar el tratamiento de la beba. "Es una enfermedad rara que no se conoce mucho, es un caso en tres mil", sostuvo la madre, quien además está al cuidado de su otro hijo ya que su marido trabaja para afrontar los gastos.

De todas maneras, planean organizar un nuevo festival, esta vez una peña, por lo que también necesitarían donaciones. "Necesitamos premios y comida. No estamos en condiciones de gastar nada. Hay que poner derechos sus pies para volverla a intervenir. Si no consigo las cosas a tiempo va a seguir empeorando", remarcó Abril.

Todos aquellos que quieran colaborar con la causa pueden escribir al Facebook "Todos Por Olivia" o comunicarse con su mamá Abril a través de Whats App al 155-460110. Asimismo, se encuentra disponible una Caja de Ahorro del Banco Provincia para realizar depósitos al número de cuenta 519496/2.