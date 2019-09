Este jueves no habrá clases en las escuelas de Mar del Plata

Los docentes municipales también se adhieren al paro de Ctera, al igual que los docentes de Sadop y de escuelas públicas. Se espera un alto acatamiento a la huelga docente por la muerte de dos docentes en Chubut.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) confirmaron la adhesión al paro nacional docente decretado por la Ctera a nivel nacional, tras la muerte en un accidente de tránsito de dos maestras en la provincia Chubut, que volvían de protagonizar una protesta.

En diálogo con 0223 Radio, Alejandra Ayek, titular de educación en el gremio de municipales, explicó que la adhesión a todas las huelgas dictaminadas por la Ctera “se acatan por mandato de asamblea” pero que en esta oportunidad por la trágica muerte de las dos docentes, “amerita solidarizarse con los compañeros de Chubut”.

“Los compañeros de Chubut no cobran sus sueldos y desde hace 9 semanas no hay clases. Luego de la agresión y la policía que no actuó en el desalojo de la ruta, no hubo ningún tipo de respuestas. Es una barbaridad lo que está ocurriendo y el gobierno nacional no hizo nada”, concluyó Ayek.