Estrenos de la semana: viajes espaciales, religión, tragedia y mala suerte

El 19 de septiembre llegan a la gran pantalla marplatense cuatro propuestas diferentes: "Ad Astra", "Nada que perder 2", "El Jilguero" y "Iniciales S.G.".

La cartelera de Mar del Plata se renueva a mediados de septiembre con nuevas propuestas que se suman a "It: Capítulo 2", "Yesterday", "La Odisea de los Giles", entre otras.

En esta oportunidad Brad Pitt, que ya tiene presencia en la gran pantalla con "Once Upon A Time in Hollywood", presenta una nueva travesía especial con algunas complicaciones. Por otro lado, seguimos conociendo al obispo Edir Macedo y la expansión de la Iglesia Universal. También llegan un film acerca de un joven que pierde a su madre; y una propuesta nacional sobre un hombre con una racha de mala suerte.

Ad Astra

Brad Pitt interpreta a Roy McBride, un ingeniero que viaja al espacio en busca de respuestas. La repentina desaparición de su padre durante una misión a Marte lo motiva a entrenar y adquirir las habilidades necesarias para realizar esta travesía dos décadas después. Sin embargo, en el camino también descubrirá secretos del universo acerca de la humanidad y una posible amenaza a la supervivencia.

James Gray ("Z: la ciudad perdida") es el director de esta película estadounidense de ciencia ficción y drama. Además Donald Sutherland, Tommy Lee Jones, Ruth Negga y Liv Tyler completan un reparto estelar.

Es una propuesta de dos horas visualmente prometedora, y una nueva promesa para quienes disfrutan de películas basadas en viajes a las estrellas.

Nada que perder 2

Esta secuela biográfica dirigida por Alexandre Avancini se centra en la historia del líder religioso Edir Macedo, obispo y fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios. La película muestra sus escándalos más reconocidos y la formación de una imagen negativa a través de los artículos de la prensa. Asimismo la trama abarca el crecimiento de la Iglesia Universal en el mundo, y los esfuerzos del protagonista por contrarrestar las denuncias y los ataques.

El reparto de este film brasileño está conformado por Petronio Contijo, Dalton Vigh, Day Mesquita, André Goncalves, Eduardo Galvao y Greta Antoine. El guión, al igual que en la primera entrega, está basado en los libros del periodista Douglas Tavolaro acerca de la vida de Macedo.

Es una opción de dos horas que combina traiciones, drama, religiosidad y polémicas.

El Jilguero

Este drama estadounidense dirigido por John Crowley ("Brooklyn: un amor sin fronteras") cuenta la historia de Theo Decker, quien pierde a su madre a los 13 años debido a un atentado con una bomba en el Museo Metropolitano de Arte. El joven debe adaptarse a una nueva familia y atravesar un sinfín de emociones y malas decisiones, cargando con el dolor y la culpa.

El guión es una adaptación de la novela homónima de Donna Tartt. El reparto está encabezado por Nicole Kidman, Sarah Paulson, Ansel Elgort y Finn Wolfhard.

Una historia interesante de dos horas y media que abarca tres escenarios distintos (Nueva York, Las Vegas y Ámsterdam) y varias décadas.

Iniciales S.G.

La propuesta nacional de la semana es una coproducción entre Argentina, Líbano y Estados Unidos. Se trata de una comedia dirigida por Rania Attieh y Daniel Garcia. Además está protagonizada por Diego Peretti, Julianne Nicholson y Malena Sánchez.

El protagonista es Sergio Gainsbourg, un veterano de guerra argentino que se considera talentoso y actúa como si fuera más joven de lo que es. En una racha de mala suerte se encuentra a sí mismo en tres complicadas situaciones: está frustrado en su carrera, su vida amorosa no es lo que quisiera y le preocupa un crimen que no quiso cometer.

Es una propuesta que supera la hora y media de duración, y nos presenta las tragedias del personaje desde una perspectiva humorística.