Con una multitud, Mar del Plata sumó su grito por la Emergencia en Violencia de Género

Miles de marplatenses fueron los que se movilizaron desde el Monumento al General San Martín para exigir políticas públicas que pongan un freno a los femicidios en el país.

Otra convocatoria contundente hizo sentir con fuerza el grito de Mar del Plata para poner un freno a los femicidios en el país y exigir al Gobierno el avance de políticas públicas que permitan destinar un mayor presupuesto para atender y resolver la compleja problemática que se arrastra hace años.

Bajo la consigna "Ni una Menos", fueron miles los marplatenses que se concentraron desde las 17 en el Monumento al General San Martín de Luro y Mitre para movilizar por la zona del centro y hacer oír el reclamo por la implementación de una ley que declare la Emergencia en Violencia de Género y permita reasignar mayores partidas de dinero desde el Estado.

"Siete pesos por mujer no es nada, no es plata. Esta emergencia se tiene que declarar ya, no se puede esperar a mañana", graficó a 0223 Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, la mamá de la adolescente que falleció el 8 de octubre de 2016 en una casa del barrio Playa Serena y por cuya muerte resultaron absueltos los tres imputados en la causa.

La madre de la joven consideró que es "tristísimo y vergonzoso lo que está pasando" y lamentó que el Estado vuelva a muestra una "cara ausente". "Estamos las mujeres que podemos seguir y están las que no pueden y se quedan en el camino cuando pierden a sus hijas o sus hermanas o un familiar. Esto no puede seguir pasando", expresó.

Marta presenció la marcha minutos después de llegar a Mar del Plata de Rosario, donde participó de un encuentro que organizó la Facultad de Psicología de la casa de estudios de la ciudad santafesina. Lejos de cualquier desgaste, se mostró enérgica y verborragia al tomar el micrófono en el monumento y hablar frente a los miles de participantes.

"Nosotros no necesitamos de ningún político para hacer llegar este reclamo. Tenemos brazos y espaldas suficientes para mantener esta lucha. Esto se tiene que terminar. Esta gestión me mato a mi hija por la droga y ya no me importa nada. Sólo voy a luchar para que no haya otra Lucía", expresó, con emoción, y agregó: "Todas tenemos derecho a salir y acostarnos con quien sea pero no a que nos maten de esta forma".

En diálogo con este medio, Guillermo, el padre de Lucía, se expresó en la misma sintonía pero también puso el foco en el accionar del Poder Judicial frente a los casos de femicidio. "Tiene que haber una consciencia social que debe sembrarla El estado y hay que esperar también una reforma judicial urgente porque no hay penas para los femicidas. Como sociedad tenemos que reclamar un cambio de poder judicial urgente", sostuvo.

Cero tolerancia

La Multisectorial de la Mujer fue el principal motor que convocó esta movilización después de los recientes femicidios de Navila Garay, Vanesa Caro, Cecilia Burgadt, Cielo López y una joven de 17 años cuya identidad todavía no trascendió. Pero la adhesión contó con la adhesión de organizaciones políticas, sociales y feministas, como Mumalá, Movimiento Popular La Dignidad, Ctep, el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada (Camm), entre otras.

"Hoy hay menos tolerancia a la violencia de género. Hace diez años atrás estas marchas eran de doscientas mujeres en esta ciudad y hoy vemos que son multitudinarias. Las mujeres se animan a denunciar, desnaturalizan las situaciones de violencia que aparecían invisibilizadas pero el problema es que las respuestas no son las que corresponden por parte del Estado. Muchas veces cuando se pide ayuda, el Estado da vuelta la cara", analizó Alba Salinas, referente de la Camm.

La dirigente consideró que el Estado tiene una "responsabilidad primordial" en delinear políticas que tienden a "prevenir y erradicar la violencia machista". "En la medida que no se cumpla con esta obligación, vamos a seguir teniendo femicidios. Y los femicidios no son el resultado de un loco sino que el femicida, el hombre que agrede a la mujer, en general ejerce violencia durante mucho tiempo ya sea psicológica, física o hasta económica, y esa violencia no asistida después puede llevar a un femicidio", explicó.

Por su parte, Laura Ruocco, de Mar De Lucha, reconoció que la cantidad de asesinatos a mujeres genera "tristeza" pero también despierta "fuerza" para conservar la lucha y revertir el trágico escenario. "Esta reacción de salir todas a las calles y decir basta es muy importante y movilizadora", consideró, en declaraciones a 0223.

"Hoy el Estado no se hace cargo del problema. Por eso pedimos que se apruebe la ley de Emergencia que pretende que haya más presupuesto para políticas publicas. El Estado se tiene que dar cuenta de que esto no da para más", insistió la integrante de la organización, en el marco de la marcha que se gestó por Luro y las calles Entre Ríos, Rivadavia, Corrientes e Independencia.

Para graficar la escasez de recurso, Ruocco citó el caso de Mar del Plata, donde señaló que la Dirección de la Mujer "tiene una sola profesional para atender 30 denuncias por día". "Los profesionales son excelentes pero no dan abasto. Y también hacen falta refugios y difusión de estos espacios para que las mujeres se puedan acercar y ser contenidas", señaló.