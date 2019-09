Mundial de rugby: Francia festejó en el final contra Los Pumas

En la apertura del Grupo C, Les Bleus se llevaron la victoria por 23 a 21 sobre el seleccionado argentino.

En la apertura del Grupo C, Francia y Argentina disputaron el partido con mayor emoción hasta el momento en esta Copa Mundial de Rugby. La victoria fue del equipo galo por 23 a 21.

Los minutos iniciales del encuentro mostraron a dos equipos dispuestos a jugar, pero encontrándose con defensas firmes y organizadas, que buscaron imponerse en el aspecto físico.

Fue recién a los 13 minutos que se produjo el primer quiebre limpio en manos de Guido Petti, quién puso a Los Pumas cerca del ingoal rival. Tras algunas fases de juego, Angus Gardner -referee- otorgó un penal a favor a Argentina que Nicolás Sánchez -goleador de la Copa Mundial de Rugby en 2015- se encargó de transformar de los primeros 3 puntos en el tablero a través de su envío a los postes (ya había fallado una oportunidad minutos antes).

La respuesta de Francia no se hizo esperar. Ambos equipos habían logrado controlar los ataques del equipo rival, y cuando la defensa de Los Pumas quedó desordenada por primera vez en el partido, se abrieron los espacios. La jugada culminó con Gael Fickou apoyando en la bandera. Ntamack completó la jugada de 7 puntos.

A partir de ese momento Francia se hizo fuerte y el envión del equipo galo hizo que al minuto 21, el medio scrum y debutante en RWC Antoine Dupont, anotara el segundo try del partido para el parcial 14 a 3.

Los capitaneados por Pablo Matera decidieron cambiar varios penales por algunos lineouts y otros scrums, dejando de lado la posibilidad de sumar de a 3, elección que lamentarían, puesto que permitió a Francia salir airoso del acecho rival. Con el tiempo cumplido, gracias a un penal en contra de Argentina por un tackle alto cometido por Tomás Cubelli, Francia marcó los últimos 3 puntos del primer tiempo y se fue al descanso, 20-3.

Segundo tiempo, otra historia

El equipo argentino salió renovado a la segunda mitad. En el comienzo del complemento, Guido Petti, quien había apoyado el primer try de Argentina en RWC 2015 ante Nueva Zelanda, también fue el encargado de anotar el primero en este torneo, tras una jugada de line y maul. La conversión de Nico Sánchez sumó 2 más para los albicelestes y el partido quedó 20 a 10.

Fórmula idéntica, pero del touch opuesto, culminó con el recién ingresado Julián Montoya (en lugar del hooker Agustín Creevy) anotando el segundo try de Argentina. Benjamín Urdapilleta reemplazó a Nicolás Sánchez en la posición de apertura, y en apenas su onceavo partido y primero de RWC fue el encargado de acercar a la Argentina todavía más, y poner el partido 20 a 18 gracias a un penal acertado.

Fue al minuto 68 del partido que Argentina pudo ponerse por primera vez al frente del partido, gracias a un penal de Urdapilleta. Sin embargo, la alegría no duró demasiado. Camile Lopez, el hombre de ASM Clermont Auvergne, anotó un drop para el parcial 23-21 que no se modificaría. Los minutos finales del partido no carecieron de intensidad. Emiliano Boffelli intentó un penal de casi 50 metros que se fue apenas desviado.

Fue el quinto partido entre ambos seleccionados en Rugby World Cup, y con esta victoria Francia lleva ganados 3 mientras que Argentina solamente 2. Los Pumas lograron ponerse nuevamente en partido tras la ventaja de 17 puntos que le llevaba a su rival, pero no fue suficiente.

Próximos partidos

El equipo de Jaques Brunel recién verá acción el 2 de octubre cuando se mida con Estados Unidos, en Fukuoka Hakatanomori Stadium a las 16.45. Argentina, por su parte, enfrentará a Tonga el sábado 28 de septiembre a las 13.45 hs en Hanazono Rugby Stadium.