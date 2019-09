La crisis condenó a un kiosco marplatense: después de 15 años, tiene que cerrar

Se trata de "El Vasquito Forever", que está ubicado en Belgrano y San Juan. Con angustia, Fabián, el dueño, responsabilizó al Gobierno por esta decisión.

Comenzó todo con la intención de construir un emprendimiento familiar, de consolidar un sustento propio y genuino. Y hace poco más de quince años esa intención dejó de ser una expresión de deseo para transformarse en una realidad concreta que se plasmó en la apertura de "El Vasquito Forever". El kiosco, de San Juan y Belgrano, funcionó, creció, dio sus frutos, pero la crisis de la gestión de Mauricio Macri hizo aparecer números cada vez más negativos en sus cuentas hasta motivar un paso angustiante pero obligado: el cierre definitivo de sus puertas.

Fabián fue el hombre que junto a su esposa proyectó la creación de su comercio "con muchas ganas y alegría" y hoy tiene que ver como se desmorona su "castillo". "Lo peor es que este derrumbe no es por culpa mía sino que le achaco totalmente todo a este Gobierno, que no supo contener a la clase media, no vio la realidad y nos mató con los impuestos", apunta.

En declaraciones a 0223, el kiosquero reconoce que desde hace dos años que advertía que la actividad, a partir de la sensible merma en el consumo, iba en "picada". "Esto fue de menor a mayor. Tuvimos que empezar a pedir planta a través de un préstamo chico para poder pagar el alquiler pero cuando pedís plata es porque el negocio ya no te está dando", sostiene.

Fabián, que dice que trabaja entre diez y doce horas por día y que se turna en distintas oportunidades con su esposa, también dice que "El Vasquito Forever" era su "única entrada" y recuerda que le permitió comprarse la casa. Sin embargo, la realidad que hoy debe atravesar marca un contraste demasiado fuerte: ahora, ni siquiera tiene plata para pagar los impuestos. "Esto no da para más. No hay consumo. Si yo pago los impuestos, después estoy dos días sin comprar mercadería", grafica.

El comerciante, de 53 años, manifiesta profunda "tristeza" por la situación que debe enfrentar pero tampoco queda atrás la sensación de incertidumbre después de tomar esta decisión: no tiene proyectos a la vista en el corto plazo y sólo le solicitó al titular del local que alquila que lo espere una semana más "para vender todo lo que se pueda". "Con esa plata, después vamos a tratar de tirar para comer el tiempo que sea. Sabemos que está muy difícil para conseguir trabajo en la ciudad", afirma.

Sin evitar críticas al Gobierno nacional, Fabián no evita la oportunidad para recordarle al presidente Macri que "son los trabajadores los que hacen activar el país y que funcione la ciudad". "Uno tiene tanta bronca que trata de contenerse pero este Gobierno macrista tuvo muy poco corazón y fue mentiroso. Pensé que eran inútiles pero son vivos porque hicieron lo que quisieron y les dieron de comer a todos sus amigos; se olvidaron de la gente", sentencia.