La palabra de Larissa Riquelme tras la condena a Jonathan Fabbro

La novia del ex futbolista rompió el silencio a menos de una semana de que éste fuera condenado a 14 años de prisión por abusar de su ahijada.

Larissa Riquelme, novia de Jonathan Fabbro hace 6 años, decidió realizar declaraciones a los medios de comunicación luego de que su pareja fuera condenada a 14 años de prisión por abuso sexual de su ahijada. De esta manera, la modelo sostuvo la inocencia de Fabbro diciendo que se trató de una “sentencia social” y condenó la mediatización del caso

En diálogo con el programa de Ulises Jaitt y Gastón Samá en Radio La Salada, “El Show del Espectáculo”, expresó su descontento con la sentencia y dijo que continuará apoyando a su novio: "Soy una persona que tiene mucho carácter, pero cuando hay una injusticia me siento mal. Yo demuestro mucha fortaleza pero también soy sensible. En Argentina, a la gente la condenan por la sociedad. Tengo grandes motivaciones para seguir: él y mi familia”.

La modelo afirmó que los jueces se vieron influenciados a la hora de determinar la condena por la exposición pública del caso y la figura de su pareja: “Hay un montón de casos, este es un momento de que hay una figura pública y juega en contra porque la sociedad acusa a la gente y juzga a los demás. Antes era diferente. Nos parece raro que hayan ingresado periodistas en un caso tan delicado. Para mí fue una sentencia social".

Por otra parte, al hacer referencia a la familia de la víctima, la modelo paraguaya afirmó que “se faltó a la verdad” y agregó: “Hay una mala información de lo que los jueces condenaron. Los jueces no condenaron por los chats porque son captura de pantalla. Los peritos explicaron que nunca les costó tanto recuperar un archivo que no se encontró. El hermano había sacado las fotos del teléfono de la menor y esas conversaciones no salieron del teléfono".

Asimismo, explicó que en el teléfono de su pareja hay “conversaciones, pero no son de un índole en el que fueron mostradas en los medios”, sino “charlas normales de ‘te extraño tío’, ‘nos vemos después’ o ‘a qué hora jugás'”.

Por el contrario, la mediática apuntó contra los padres de la niña: “Darío trata a Jonathan como a su ex hermano. Acá cambió una familia por otra. Hay tres víctimas: mi suegra, la menor y Jonathan. Yo la conozco a la nena y me duele mucho la situación que está pasando. Me hubiera gustado que los padres la sigan cuidando. La madre de la nena en cada programa va cambiando de versión".

Sin embargo, manifestó que el resto de la familia del ex futbolista cree en su inocencia y se encuentra a la espera de los argumentos del fallo por parte de los jueces, que se darán a conocer en cinco días. Además, Riquelme está esperanzada en que se desestime el fallo en Casación o en la Corte, por diversas contradicciones registradas en la causa, y dijo que “hay muchos que por el deber del cuidado deberían estar presos".

La condena judicial al ex River Plate y Chiapas se produjo al comprobarse el abuso sexual con acceso carnal en, al menos, cinco ocasiones, de su ahijada cuando la niña tenía entre 5y 11 años, veredicto emitido el jueves 29 de agosto en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 12 de Capital Federal.