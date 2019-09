Con el desarrollo de siete carreras programadas, el último hipódromo abierto en el país en 40 años, vivió su gran jornada de fiesta.

Una multitud acompañó la reapertura del Hipódromo Ciudad de Dolores este domingo. Con las buenas condiciones climáticas, dolorenses y vecinos de la región pasaron el día disfrutando de las siete carreras programadas.

La jornada resultó completa ya que los emprendedores del distrito y los productores cerveceros de la zona tuvieron un espacio para comercializar sus productos. Sobre el final del día hubo tiempo para la música con la presentación de la banda La Bohemia.

Durante el día de competencia se disputaron los premios Reapertura Hipódromo Municipal Ciudad de Dolores, Copa UTTA (Unión de Trabajadores del Turf y Afines), Escuela de Jockeys Aprendices, Asociación Cooperativa de Criadores SPC, Parque Termal Dolores – Hotel Howard Johnson, Municipalidad de Dolores y Haras La Generación.

“Desde que llegamos al gobierno soñábamos con hacer un gran Hipódromo. Invité al palco a Roberto Truppa, para que estén representados todos los amantes del turf, es un emblema de esta actividad que hace unos años me trajo un proyecto para hacer una pista al fondo de la calle Lara, atrás de la Laguna de Nicoud. Me contó que el hipódromo que tenían lo habían roto, le dije que no, que me armara un gran proyecto, al tiempo me acercó un hipódromo con una pista de más que superaba los 2.000 metros, era el que sonábamos y lo hicimos”, dijo emocionado el Jefe Comunal Camilo Etchevarren,

En esa línea, el intendente recordó: “Hace cuatro años lo inauguramos, lamentablemente el Presidente de la empresa que había ganado la licitación falleció y tuvimos que llamar a una nuevo llamado para su explotación”.

Posteriormente Etchevarren informó que Federico Iguacel, Mario Di Salvatore y Silvio Pivano, son los responsables de Sudamérica Gaming, la empresa que tiene por diez años la concesión. “Siempre apoyamos la actividad hípica, no nos equivocamos, el Hipódromo explota, no hay lugares para estacionar, mucha gente se volvió. Sabemos que por cada caballo que corre se generan seis puestos de trabajo. Nosotros soñamos con un país de pleno empleo y sin pobreza, con el trabajo es la única manera de salir adelante”, concluyó su alocución el intendente.

Posteriormente habló Mario Di Salvatore: “Lo de hoy no es el éxito de una empresa, esto no lo estamos haciendo solos, contamos con el apoyo de Camilo y todo su equipo. La nuestra es una poderosa industria y nuestro compromiso es trabajar para que todo salga bien”, indicó el empresario.

Por su lado, Federico Iguacel agradeció a todos los que participaron de las siete carreras y expresó: “Necesitamos el desarrollo de muchos hipódromos como este y de intendentes como el de Dolores, que entendió que el turf genera mucho trabajo. A este hermoso lugar puede venir toda la familia a disfrutar, ojalá que sea un proceso que dure toda la concesión”, afirmó.

Por último Roberto Truppa recordó que el de Dolores fue el último hipódromo que se abrió en nuestro país en los últimos 40 años. “Estamos muy contentos con la reapertura, felicito a los integrantes de la nueva empresa que se hizo cargo, tienen mucho empuje y con el apoyo de nuestro Intendente tendremos uno de los mejores hipódromo del país”, resaltó Truppa.