"Las estrellitas" de Integra Sports sueñan con los Trisome Games

La ONG trabaja para poder solventar los gastos y que los cinco deportistas de la institución puedan participar el próximo año de los Juegos Mundiales para personas con síndrome de down.

Cinco atletas de Integra Sports Mar del Plata buscarán viajar y participar de los próximos Trisome Games (Juegos Mundiales para personas con síndrome de down) en Antalya, Turquía

Esta será la segunda edición de estos juegos y en esta edición serán del 31 de marzo al 7 de abril de 2020.

Los atletas de la ciudad que nos estarán representando serán Franco Larregina en atletismo, Agustín Bortolotto Altube en natación y Catalina Domingo, Violeta Méndez Quiroga y Clara Nievas en nado sincronizado. Cabe destacar que Agustín, en su última participación internacional fue subcampeón del mundo en 25m. estilo pecho. Además, este grupo de adolescentes, denominado “Las estrellitas” tienen un largo recorrido en el deporte, incluso se han coronado subcampeonas del mundo en esta disciplina y están integradas en los Open de Natación.

Estos deportistas de gran nivel hacen un enorme esfuerzo entrenando todos los días para mantenerse entre los mejores del mundo en cada disciplina. Además, se sumarán a otros jóvenes de nuestro país para completar la Delegación Argentina en dicha competencia mundialista.

Participar en este tipo de competencia implica múltiples gastos de alojamiento, comidas, pasajes aéreos, indumentaria deportiva y transporte en general entre otras cuestiones. Si bien, Integra-Sports realiza constantemente diferentes eventos para recaudar fondos y cuenta incansablemente con el apoyo de las familias y la comunidad en general, les resulta muy complejo poder llegar a reunir el dinero suficiente para costear tantos gastos.

¿Qué son los Trisome Games?

Los Trisome Games, son conocidos como los juegos olímpicos pero exclusivos para atletas con Sindrome de Down donde habrá las siguientes disciplinas en juego: atletismo, natación, nado sincronizado, gimnasia, judo, basquet, tenis de mesa, tenis y fútbol sala. Y se espera asistan más de 50 naciones y más de 2.000 deportistas.

Vale aclarar que generalmente los atletas con Síndrome de Down no participan en competencias parapanamericanas o paralímpicas dado que en la discapacidad intelectual no hay categorías o subgrupos para determinar la gravedad o no de la discapacidad y agruparla como puede pasar en motriz y visual. Es por eso que se desarrollan este tipo de competencias exclusivas para mostrar la cantidad de población mundial de personas con este síndrome y se analice la posibilidad de incluirlos dentro de estas competencias.

Acerca de Integra-Sport

Integra-Sport es una ONG que trabaja, a través del deporte, con niños y adolescentes con discapacidad de manera que puedan vincularse con su cuerpo y descubrir su potencial.

Participar en este tipo de competencias que no sólo sirven para el desarrollo deportivo de los jóvenes sino también en su crecimiento personal y con el entorno.