Consejos y trucos para ganar en Garena Free Fire

¿Estás pasando por una mala racha? ¿Tienes mucho tiempo sin ver el tan anhelado Booyah? ¿No sabés qué hacer para ganar más partidas? Despreocupate: acá tenés grandes consejos que te ayudarán a ganar cada vez más partidas.

Garena Free Fire es un juego de gran emoción, pero toda esa alegría se termina cuando pasás por una mala racha. Para salir de ella te presentaremos una serie de consejos para que aprendas a controlarla y te hablaremos un poco sobre qué hacer para mejorar en tus próximas partidas.

¡El mejor truco que existe para ganar en las partidas de clasificatorias! Seguro que te emocionaste. Aunque la verdad, no existe un truco definitivo para ganar las paridas, pero te daremos los mejores consejos, que lograrán mejorar tu juego y con ello conseguirás la victoria.

Planifica una estrategia y practícala

Si bien existen varios modos de juegos (solo, dúo o escuadra) se debe tener en claro que para todos debés tener una buena estrategia y apegarte a ella, la cual puede ser ofensiva o defensiva.

Recuerda que el sentido del juego es sobrevivir el mayor tiempo posible, pero solo esconderte para quedar entre el top 5 no es nada divertido, así que una estrategia tan defensiva no sería lo ideal. Si por el contrario querés conseguir tener un killstreak entonces una estrategia ofensiva es lo que buscás. Te explicaremos qué hacer para mejorar en ambas y así llegar al final.

Plantea una estrategia defensiva

Esta, sin dudas, es una forma sencilla de alcanzar una buena posición en el Top. Consiste en mantenerse escondido la mayor parte del tiempo e ir matando a los enemigos a distancia o emboscándolos en alguna casa o edificio.

Para una perfecta ejecución de esta estrategia debés equiparte con un arma de largo y mediano alcance como un AK-47, te servirá muy bien para el campeo mientras te encontrás en sitios altos y una escopeta para las emboscadas, además de esto también necesitás los respectivos accesorios de resistencias para mantenerse más en juego (chaleco, casco, equipo para curar, entre otros).

Si lo tuyo es el cuerpo a cuerpo, analizá una estrategia ofensiva

Te gusta llegar al Top 5 con muchos kill, entonces el ataque cercano es lo tuyo, esta estrategia no requiere mucha planificación, solo necesitás un buen rifle de asalto, una escopeta, algunas granadas y lo usual en equipos de resistencias. Asegúrate de ser uno de los primeros en saltar y al ataque.

Los 5 mejores consejos para alcanzar el tan preciado Booyah

Seguro ya conocés las estrategias del juego e incluso tenés algunos planes a poner en práctica durante cada partida, pero igual terminás con un disparo en la cabeza dejando a tu personaje fuera de combate, si es así, permitinos presentarte estos fabulosos consejos para ayudarte a mejorar este problema.

1 ¡Practica!

Sí, el primer consejo es que realices unas cuantas partidas de prácticas antes de empezar a desesperarte porque no ganaste. Recordá que mientras más practiques, serás cada vez mejor. Ahora antes de esto debemos decirte que te olvides de practicar en el “modo clásico” puesto que ahí existen muchos Bot y por lo tanto no te hará mejorar demasiado. Es convenientes que te crees otra cuenta y practiques en modo clasificatoria, así no te afectará en tus estadísticas.

2 Conocé a todos tus personajes

Para probar diversas estrategias en cualquier modo es necesario que sepas qué personajes posees y cuáles son sus habilidades, esto te ayudará a establecer cómo desarrollarás tu juego de forma satisfactoria.

3 Haz reconocimiento en el mapa

No basta con solo conocer los personajes para armar una buena estrategia, también debés conocer el mapa en el que estás jugando para saber qué ventajas y desventajas presenta.

4 Calibra tus miras a tu comodidad

Configurar los mandos de juegos es algo que le compete a cada usuario, puesto que depende de la comodidad de manejo que te presente al controlar el personaje y el tipo de dispositivo móvil que poseas, lo más importante en esta configuración es calibrar las sensibilidades de las miras, con esto podrás tener un mejor control al momento de apuntar a tus contrincantes.

5 Utilizá cascos para escuchar a tus enemigos

Free Fire destaca por la experiencia que le da al usuario en cuanto a sonidos se refiere, por lo tanto son de gran ayudada al momento de desarrollar una partida, con unos auriculares de calidad y prestando mucha atención a los ruidos alrededor podrás escuchar a los enemigos caminar, disparar, acercándose en vehículos, entre otras cosas. ¡Solo presta mucha atención y a ganar!