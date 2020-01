Buscan reflotar el proyecto que propone controles más rigurosos por el estado de los edificios

El Colegio de Ingenieros presentará por tercera vez el documento que sugiere algunas revisiones al decreto ad referendum que impulsó Arroyo tras la tragedia de Punta Mogotes. "Lo escondieron bajo tierra", cuestionaron.

El desmoronamiento de tres balcones que ocurrió el pasado domingo en Villa Gesell revive el desastre que se originó en el centro comercial de Punta Mogotes en diciembre de 2018 por el que dos personas perdieron la vida. Por ello, desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, Distrito II, reconocieron que presentarán un nuevo proyecto para revisar la ordenanza vigente.

El accidente que ocurrió el fin de semana en una de las ciudades más concurridas de la Costa Atlántica de milagro no arrojó ningún herido. Sin embargo, en el recuerdo popular permanece viva aquella calurosa tarde del 29 de diciembre de 2018 en la que Agustina Ferro, de 35 años, y su hija India Luzardi, de 3, murieron debajo de los escombros luego de que dos balcones y parte de una terraza de un edificio ubicado en Acevedo y Puán cedieran.

Aquella tragedia motivó cuestionamientos del entonces intendente Carlos Arroyo, quien puso el ojo en la normativa y a través de un decreto ad referendum dispuso que los edificios de más de dos pisos con cinco años de antigüedad deben presentar informes técnicos sobre el estado de las estructuras cada tres años. Ante ello, el Colegio de Ingenieros presentó un proyecto para revisar la ordenanza 12.562 sobre el mantenimiento de fachadas, que estipula que solamente los consorcios y construcciones de más de 9 metros de altura deben presentar evaluaciones.

Sin embargo, la propuesta que elevaron al Ejecutivo no tuvo ninguna respuesta y los obligó a reenviar el documento por segunda vez, a fines de junio del año pasado. Ahora, la conducción del colegio reconoció que en el corto plazo presentarán una vez más su propuesta para modificar algunos aspectos al decreto que lleva la firma del ex intendente.

"Nosotros hicimos algunas observaciones. El proyecto contempla una revisión a todos los edificios y que la información debe ser mandada al Municipio solo si da mal", explicó Marta Di Luca, titular de la entidad, en declaraciones a 0223. Para la representante de los ingenieros, "desaparece el rol controlador que tiene que tener el Estado".

"Nunca más se trabajó con este tema, no tuvimos ninguna respuesta del Ejecutivo. No se fiscalizó absolutamente nada. No hubo ningún avance, no tuvimos convocatoria de la comisión de Obras", confió.

Ante esta situación, desde el Colegio de Ingenieros buscarán reflotar por tercera vez el proyecto. "Estamos retomando este tema, lo que se hizo fue esconderlo bajo tierra", apuntó Di Luca.

Para finalizar, la titular de la entidad reconoció que no hubo oportunidad de reunirse con el actual intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, aunque su entorno conoce las demandas del sector. "En campaña tuvimos reuniones con cada uno de los asesores y les entregamos carpetas. Todos conocen cuáles son los temas que nos preocupan", indicó.