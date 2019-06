A seis meses de la tragedia en Mogotes: "Sentimos que no se ha tomado ninguna medida"

Los referentes locales que tiene el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires – Distrito II apuntaron críticas al Municipio por el accionar que tuvieron después de la tragedia que se produjo a fines del año pasado por el derrumbe de unos balcones en la zona comercial de Punta Mogotes y consideraron que "no se han tomado medidas" para profundizar el control sobre el estado de las edificaciones en Mar del Plata.

Al cumplirse este seis meses del fatídico hecho, Marta Di Luca, quien se encuentra al frente de la entidad, comentó que esta semana volvieron a presentar el proyecto para aggiornar la ordenanza 12.562 sobre el mantenimiento de fachadas, que estipula que solamente los consorcios y construcciones de más de 9 metros de altura deben presentar informes técnicos.

Se trata de la misma iniciativa que presentaron a pocos días de la tragedia. Sin embargo, el Colegio de Ingenieros se vio obligado a insistir con la presentación después de advertir que su trabajo "ni siquiera figuraba en el expediente" de la comisión de Obras del Concejo Deliberante. "Nuestro proyecto no apareció en ningún lado, pese a que lo entregamos, y nos llamó la atención. Por eso, volvimos a presentarlo porque consideramos que tenemos un deber por velar por la seguridad publica", sostuvo.

En la actualidad, no está vigente esa ordenanza sino el decreto que definió a fines de enero el Intendente Carlos Arroyo, que ahora contempla inmuebles que posean una altura igual o inferior a planta baja y dos pisos, cuya antigüedad sea de más de 5 años. "Este decreto a lo mejor deja tranquilo a alguien, es como un trámite: pasó esto y lo solucionó con esto otro. Pero no sé si contempla todas las posibilidades", cuestionó Di Luca.

En diálogo con 0223, la titular del Colegio de Ingenieros insistió que la normativa decretada por el jefe comunal "tiene dos debilidades muy fuertes". "Dice que los propietarios deben hacer el estudio y que si ese estudio da bien, no deben presentar nada al Estado municipal. Pero el planteo que hacemos es que todos deben tener la obligación de presentarlo porque el Estado no puede correrse de su obligación de controlar", señaló.

"Y contempla solamente los balcones que están en la línea municipal, pero el problema también está en lo que pasa con otros espacios que son de uso público y donde el derrumbe puede producirse igual", apuntó la referente del sector, como otra de las críticas

La iniciativa que impulsó la entidad que representa a los profesionales busca revertir estas falencias y por eso Di Luca lamentó que "nunca haya sido tratada". "Necesitamos que se consideren todas las modificaciones que propusimos para ampliar la ordenanza", remarcó.

Di Luca consideró que en estos meses "no se han tomado medidas" de fondo para modificar el control sobre las fachadas y prevenir la posibilidad de nuevas tragedias como la que se llevó la vida de Agustina Ferro, de 35 años, y su hija India Luzardi, de 3. el 29 de diciembre de 2018. "No sé cuánta gente tomó consciencia de que el balconcito que llena de plantas puede matar a alguien. Me gustaría saber cuánta gente cumplió con el decreto de Arroyo y presentó algo", expresó.

Además, la titular del Colegio de Ingenieros dijo tener conocimiento de que no se brindó un mayor apoyo de parte del Estado a la familia de las víctimas. "Acá se destruyó una familia y no pasa nada. Del Municipio no llamó nadie y la soledad es total. Pero ellos están tan destruidos que no tienen ganas de pelear por nada", concluyó.