La Municipalidad canceló la millonaria deuda con OAM

La cartera de Hacienda se puso al día con la obra social, lo que motivó el reconocimiento de su titular, quien destacó "el diálogo" de la actual gestión y apuntó contra el ex secretario Hernán Mourelle.

El Gobierno del intendente Guillermo Montenegro canceló la deuda que el Municipio tenía con la Obra Asistencial Mutual de Mar del Plata (OAM) que ascendía a 21 millones de pesos.

La suma adeudada se originó bajo la gestión de Carlos Arroyo en concepto de retenciones de aportes personales y patronales y año tras año se fue incrementando. La postura que adoptó el Gobierno del ex jefe comunal motivó la presentación de una denuncia penal contra Arroyo y parte de su gabinete que aún tramita en la fiscalía de Delitos Económicos.

Sin embargo, en los últimos días el Gobierno local se puso al día con la obra social, lo que mereció el reconocimiento de parte de los dirigentes de OAM. En este punto, Rubén Pili, titular de la entidad, resaltó la figura del actual secretario de Hacienda, Germán Blanco, con quien tienen "una buena relación".

"A Blanco ya lo conocíamos. Acordamos mantener siempre el diálogo aún aunque existan dificultades económicas y surjan imposibilidades de pago", explicó en declaraciones a 0223 Radio.

Pili no escatimó en críticas hacia el ex secretario arroyista Hernán Mourelle, a quien acusó de ser el artífice de la millonaria deuda. "No era tan difícil ponerse al día. Eran por actitudes negativas y caprichos de Mourelle", apuntó y reconoció que bajo su gestión tuvieron "una sola reunión que fue muy mala".

El titular de OAM indicó que cuando el ex titular de Hacienda fue despedido de su cartera, la deuda comenzó a reducirse cuando fue reemplazado por Alfredo Osorio y se terminó de saldar con el arribo de Blanco. "Ahora estamos bárbaro", aseguró.

El representante de la obra social admitió que el Municipio "siempre tuvo una serie de pagos irregulares, pero que se resolvieron con diálogo" y lamentó la serie de inconvenientes que surgieron con el último Gobierno que los obligó a acudir a la Justicia por primera vez en 60 años de historia. "Fue anecdótico, no había pasado nunca", concluyó.