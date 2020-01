Cierra una planta de pescado y más de 100 trabajadores quedan en la calle

Se trata de la empresa Arte Pesca, de Ortiz de Zárate y Bermejo. Los empresarios responsabilizan del cierre a las retenciones del 9% impuestas por el presidente Fernández. Negocian las indemnizaciones con fileteros, todos trabajadores no registrados.

Más de 100 trabajadores del puerto de Mar del Plata quedaron en la calle luego que la empresa Arte Pesca les anunciara el cierre definitivo. El impacto de las retenciones del 9% a las exportaciones es una de las razones de la crisis.

En diálogo con 0223, Adolfo Echeverría, secretario adjunto del Soip Mar del Plata explicó que la decisión de la planta pesquera, ubicada en Ortiz de Zárate y Bermejo, los entristece debido a la gran cantidad de trabajadores que quedan sin empleo.

Según explicó, la empresa ocupaba a personal en tareas de envasado y congelado en el Frigorífico de Bermejo y Ortiz de Zárate y a su vez poseía dos plantas de fileateado. “Unos 80 son fileteros y después hay maquinistas, choferes y trabajadores de otros gremios. No puedo decir una cifra exacta porque ninguno de ellos estaban registrados. Pero fácil unos 120”, estimó el dirigente.

En tal sentido, Echeverría manifestó que los empresarios les comunicaron que “la situación no daba para más y no había marcha atrás”.

“Arte Pesca exportaba a Estados Unidos y por las retenciones del 9% a las exportaciones, dijeron que no daban los costos. Que prefiere cerrar ahora y no irse sin pagar. Algo que valoramos y que no pasó desgraciadamente en Loba Pesquera, que se fueron y no pagaron nada a nadie”, recordó.

Por otra parte, el dirigente del Soip sostuvo que desde que el gobierno de Alberto Fernández estableció el 9% en las retenciones a las exportaciones, “muchos empresarios protestan que está muy difícil. Puede que muchas empresas, de las chicas, se vean en la misma situación y cierren. Hay empresa que vienen mal hace un año y esto (lo de las retenciones) es un empujoncito”, advirtió.

Por otra parte desde el Soip no tenían precisiones hasta este martes, de cuando se realizaría una audiencia en la sede local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.