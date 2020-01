Arturo Bonín: "Buscamos provocar para reflexionar"

El actor presenta junto a Nelson Rueda Un instante sin Dios en el Teatro Auditorium.

El prestigioso actor Arturo Bonín se presenta junto a Nelson Rueda en la sala Payró del Teatro Auditorium con una obra provocadora: Un instante sin Dios. A pesar de tener una prolífica trayectoria de más de 60 años arriba de los escenarios recién ésta, la 2020, es su segunda temporada de teatro en Mar del Plata. La primera la realizó en 1991 junto a Betiana Blum en la obra Cartas de Amor.

En una entrevista con el programa Primera Fila por 0223 Radio los protagonistas se refirieron a la obra de Daniel Dalmaroni.

-¿De qué trata “Un instante sin Dios”?

NR: -El argumento se trata del encuentro de un cura -interpretado por Arturo Bonín- y un empresario -interpretado por Nelson Rueda- que viene a visitarlo a este cura, que está en una parroquia de frontera, para donarle dinero para su parroquia. Pero hay una condición: una confesión del cura. A partir de esa propuesta empieza a desencadenarse la trama. Es una obra que empieza a aportar datos y va haciendo un montón de cuestiones y preguntas al espectador: sobre el papel de la iglesia en los años 70 y quiénes son estos personajes y qué vienen a contar. Lo importante es que propone al espectador que sea un ‘espectador activo’ que tiene que ir atando cabos para ver como esta historia llega a su fin y no lo sabemos hasta el último minuto.

-¿Cómo se produjo esta dupla actoral con Nelson Rueda?

AB: -Hace un año y pico que venimos con esta obra. Es una suerte, para mí, haber encontrado en Nelson un compañero de teatro, que entiende el teatro como yo lo entiendo. Con discusiones a veces, que no son peleas, para tratar de profundizar porque a veces uno dice una palabra que cree que está el otro sintonizando lo mismo pero no queremos decir lo mismo. Con Nelson se nos da muy a menudo esto de decir algo y comprendernos mutuamente lo que queremos decir. Es un placer poder encontrar algo así y poder trabajar todos los días en algo que ya sabemos qué es pero le vamos encontrando nuevas resonancias y nuevos significados.

-¿Qué buscan generar en el público con esta obra?

NR: -Esta obra es diferente a la oferta teatral que acostumbra haber en Mar del Plata. No digo buena o mala, diferente. Vayan al Auditorium porque es un teatro que te indaga, te hace salir pensando y después cuando termines de ir al teatro y vayas a comer la pizza o las rabas sigás discutiendo sobre la obra. Si querés realmente eso no dudes en venir a vernos.

AB: -El Auditorium tiene una oferta distinta, otro perfil, es una alternativa y a la vez puede ser una provocación para la reflexión. Provocar para reflexionar.

-¿Qué les implica estar en una sala como la Roberto J. Payró del Auditorium?

AB: -Llegar a un teatro, que es una suerte de templo para nosotros, en nuestra comprensión, y que alguien te diga venga por acá y siéntese ahí y que vos veas que no hay afecto ni cariño por lo que se está haciendo, ya te predispone mal como espectador. Esto no ocurre en el Payró, el hecho teatral es un hecho colectivo y solidario. La gente que rodea todo esto desde el que dice ‘Me parece que la camisa está arrugada, dámela que te la repaso’ es gente que no conoce el espectador, no lo ve. Es gente que quiere al teatro y así nos sentimos. Descubrir el afecto que tiene la gente que trabaja por el lugar de trabajo, eso no se consigue fácilmente. No están pendientes de un sueldo solamente si no del afecto que pueden volcar hacia lo que hacen como trabajo elegido no como trabajo obligado eso es maravilloso, es un plus.

Ficha Técnica

Un instante sin Dios

Autor y dirección: Daniel Dalmaroni

Intérpretes: Arturo Bonín y Nelson Rueda

Sala: Roberto J. Payro. Teatro Auditorium

Funciones: 21.30 los viernes, sábado y domingo de enero y febrero

Precios populares: $ 400 y $ 500. En boletería y Plateanet.com.ar