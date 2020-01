“Tenía miedo de que arrancaran un pedazo de pierna”

Lara, la joven de 23 años que fue brutalmente atacada por dos pitbulls, creyó que si se caía al piso los perros podían matarla.

Lara Dodds, la joven de 23 años que el martes a la noche fue brutalmente atacada por dos pitbulls en el barrio San José, aseguró que al momento del hecho sólo atinó a quedarse quieta por temor a que le “arrancaran un pedazo de pierna” y que, incluso, tuvo miedo de que pudieran matarla.

El episodio ocurrió el martes alrededor de las 23.30, cuando la víctima caminaba por Almafuerte y 14 de Julio con dirección a su casa y dos perros –aparentemente, de un vecino de la zona- se abalanzaron sobre ella. “Ví a dos perros rompiendo una bolsa de basura y en cuestión de segundos los tenía encima. Sentía que me tenía que quedar quieta para que no me arrancaran un pedazo de pierna, y no dejaban de morderme”, contó Lara este viernes a 0223, y anticipó que presentará una denuncia penal en la justicia.

A raíz del ataque sufrió tres cortes profundos, por lo que debieron realizarle suturas en el Hospital Interzonal a donde ingresó tras ser rescatada por vecinos que escucharon sus gritos. Incluso, dijo: “Si me caía, me mataban”.

Lara reparó en que las graves lesiones con que resultó le generaron otros perjuicios, más allá de los relacionados con su salud: la joven de 23 años tiene un trabajo por temporada con el que sostiene parte de sus estudios –cursa la carrera de Psicología en la Unmdp-, a donde no podrá asistir ya que debe realizar reposo. “Me van a quedar cicatrices de por vida; me arruinaron la pierna”, agregó.