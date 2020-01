Denuncian que balnearios incumplen el decreto de prohibición de plásticos

Desde la ONG Remadores – Playas Limpias afirmaron que "se siguen entregando de la misma forma" los vasos de este tipo de material en algunos sectores.

Referentes locales de la ONG Remadores – Playas Limpias denunciaron que algunos balnearios de Mar del Plata no cumplen con el decreto que fijó el exintendente Carlos Arroyo para prohibir el uso de sorbetes, vasos y cubiertos de plásticos en las playas para esta temporada estival.

Facundo Flores, integrante de la organización ambientalista, lamentó la falta de adecuación a la normativa por parte de los empresarios y que "Mar del Plata sea tan laxa para cumplir la ley". "Acá hay un impacto ambiental que no se está viendo", advirtió al respecto.

El vocero de la organización destacó que no se ha advertido presencia de sorbetes en las playas pero dijo que algunos espacios que no están nucleados dentro de la Cámara de Empresarios Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra) "siguen entregando vasos de este material de la misma forma".

"La ley está para cumplirse y estaría bueno que la cumplan. No es difícil cambiar esto porque está todo al alcance. Por internet se consiguen los reemplazos: el envío es gratis y llegan en menos de 24 horas. Si se quiere comprar, se puede. Y un vaso que no sea de plástico solo se traduce en cuatro pesos más por licuado. No son valores astronómicos", aseguró.

En declaraciones a 0223, Flores consideró que "tampoco todo puede ser medible en términos de entrada de dinero" para los balnearios. "También sale dinero poner gente para limpiar, que se generen microplásticos y tratar de solucionar eso", expresó.

Más allá de los gestos de apoyo y la propuesta de sumar colaboración para cumplir con el decreto, el vocero de la ONG dijo que no hubo más contacto con los concesionarios en estos meses. "Habíamos ofrecido hacer charlas porque la idea es integrar y concientizar pero nunca más se habló nada", lamentó.

El 15 de abril, Arroyo decidió prohibir la utilización de sorbetes, vasos, plásticos y/o cubiertos plásticos en toda la costa, incluyendo a cada una de las Unidades Turísticas Fiscales administradas por el Municipio así como a las concesiones otorgadas por otros niveles jurisdiccionales y a los balnearios privados del distrito.

En este sentido, la resolución del exintendente planteó que los elementos plásticos en cuestión deberán ser reemplazados por "objetos fabricados en papel, con las protecciones necesarias, en cartón o eventualmente en vidrio o metal". Y también facultó al Ente Municipal de Turismo (EMTuR) a instrumentar programas de coordinación y gestión conjunta para abordar la problemática de la basura en la franja costera.

Desde septiembre, sin embargo, referentes de Cebra advirtieron dificultades para aggiornarse por el poco stock y elevados costos para suplantar los productos y, en el caso puntual de los cubiertos descartables, aseguraron que no hay disponibilidad en la ciudad de elementos que no sean de otro material. "Esto habría que plantearlo de manera progresiva a futuro y no todo de golpe", señalaron.