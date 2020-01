Familiares y amigos marcharon por Fernando y pidieron “cadena perpetua” para los rugbiers

Los padres del joven asesinado en Villa Gesell por una patota de rugbiers, dio un relato estremecedor sobre cómo vive estas horas. “Estoy muerta en vida”, aseguró.

Al igual que días atrás en Villa Gesell, familiares, amigos de Fernando Báez Sosa marcharon este jueves por las calles de la ciudad de Buenos Aires donde el joven de 18 años vivía con sus padres.

La “marcha del silencio”, convocada desde hace unos días por las redes sociales con el hashtag #JusticiaPorFernandoBaez, comenzó en la puerta de la casa de Fernando, donde los padres recibieron las muestras de apoyo de numerosas personas.

El relato más conmovedor fue el de Graciela, la mamá de Fernando, que dijo que “está muerta en vida” y agregó que “mi hijo me da fuerza para que se haga justicia”

“Quiero justicia por mi hijo. Era servicial y luchador. Amaba la vida, nos amaba a nosotros. Confío en que se haga justicia”.

Recordando la última vez que lo vio, Graciela expresó: “Lo acompañé hasta la puerta. Lo despedí. Cuando me llamaron para decirme que había fallecido el mundo se me vino abajo. Pero debo ser fuerte y luchar para que esto no le pase a otros chicos".

“Ahora Fernando es mi ángel. Quiero que bendiga a todos los hijos y a todas las familias para que no haya otro Fernando. Él era mi luz y mi vida”.

En el inicio de la concentración se rezó un Padre nuestro en voz alta y luego la gente que se acercó al lugar, pidió “Justicia” y “Perpetua” para los asesinos.