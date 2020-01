Soy Marplatense: pocos clientes piden los descuentos y los comerciantes los ofrecen

Falta de conocimiento por parte del público es lo que evidencian desde los comercios. La iniciativa ya tiene una semana desde su lanzamiento pero aun no se afianzó.

El programa "Soy Marplatense" atraviesa sus primeros días en las calles de la ciudad aunque todavía no termina de afianzarse entre los consumidores. La iniciativa fue presentada por el intendente Guillermo Montenegro el pasado 21, en un acto con empresarios y funcionarios en la Cooperativa El Nuevo Amanecer. Se trata de una serie de descuentos y beneficios exclusivos para quienes tengan domicilio en General Pueyrredon, en una importante cantidad de comercios asociados. Sin embargo, los comerciantes aseguran que "la gente aún no lo conoce".

El cartel de adhesión debe estar en la puerta de los comercios.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo, a cargo de Fernando Muro, justificaron la puesta en marcha de esta iniciativa, que en principio se extenderá solamente hasta el 1 de marzo, al tener en cuenta que ya fue "adoptada por otras ciudades turísticas del mundo en defensa del comercio local y en beneficio de sus ciudadanos". Cabe mencionar que los locales deben contar con un cartel en la puerta que indique la adhesión al programa.

Sin embargo, luego de más de una semana de funcionamiento, comerciantes y trabajadores afirmaron que son pocos los vecinos que solicitan la promoción y en algunos casos, los propios empleados no están al tanto de algunos detalles fundamentales para la puesta en marcha, como por ejemplo cuál es el beneficio o descuento en ese local. 0223 recorrió algunos comercios adheridos para conocer cómo son estos primeros días del programa.

La tradicional marca de alfajores está adherida al programa.

En el local de Havanna de San Martín e Hipólito Yrigoyen, las trabajadoras informaron a este medio que "la gente no lo pide", y que son los propios trabajadores del café que comentan los beneficios a los clientes habituales. Según las empleadas, "las personas parecen no estar informadas" de dicha iniciativa. En este comercio, el programa brinda descuentos en cafetería: un café en jarrito sale $90 en vez de los $100 que figuran en la carta; un pocillo a $70 de $90; un café en jarrito con alfajor o cono a $115 de $144; y un café con leche con 2 medialunas, $130 en vez de los $162 habituales.

Recife está en Rivadavia casi Hipólito Yrigoyen.

Cerca de allí, en Recife, tienda de ropa urbana de Rivadavia casi Yrigoyen, donde el programa otorga un 15% de descuento en los pagos en efectivo para los productos propios de la marca, un empleado comentó que en estos primeros días "los clientes no lo piden". El trabajador reconoció que son ellos los que "muchas veces" lo ofrecen para que los consumidores puedan conocer la iniciativa y verse beneficiados.

En carnicería Raffe, aún no están al tanto de los descuentos.

En una de las sucursales de la carnicería Raffe, la que está en Belgrano al 2800, la sorpresa fue mayor: los propios empleados desconocen los beneficios que el programa establece en su local, e informaron que aún están esperando a que un encargado o el patrón les explique qué hacer al respecto. En dicho comercio, que al igual que todos los visitados tiene el cartel de adhesión en la puerta, los trabajadores comentaron que ellos conocen la iniciativa y recibieron algunas consultas al respecto de parte de los clientes.

Farmacia Riádigos de Diagonal Pueyrredon y Rivadavia.

Por último, en farmacia Riádigos de Diagonal Pueyrredon y Rivadavia, donde el programa cuenta con distintos descuentos en productos determinados los cuales van cambiando mes a mes, las trabajadoras señalaron que "la gente no lo sabe, y como no está informada no lo pide". En dicho comercio informaron que "cuando piden los productos que están sujetos a la promoción, el descuento se les hace igual, porque ya está estipulado".