Benítez y Arrondo juntas antes del viaje de "Las Panteras"

La armadora marplatense que forma parte de la Selección Argentina de Vóley, estuvo presente en la visita de la Secretaria de Deportes previo al Clasificatorio Continental de Bogotá que empezará el martes.

En su último día de trabajo en Buenos Aires, la Selección Argentina femenina tuvo este su encuentro con los medios de comunicación y recibió la visita de la Secretaria de Deportes Inés Arrondo. Allí se produjo el encuentro de la exLeona con otra marplatense, la armadora de "Las Panteras", Azul Benítez. Luego, la delegación viajó rumbo a Bogotá para afrontar el Clasificatorio Continental del 7 al 9 de enero.

Con la presencia de Gabriel Salvia, Juan Sardo y Oscar de Sarro como representantes FeVA, el combinado nacional completó su práctica matutina y tuvo su momento para atender a los medios de comunicación que se acercaron al CeNARD.

Además, la jornada contó con la grata visita de la Secretaria de Deportes, que se acercó a saludar al plantel en la previa del gran objetivo de la temporada. En el Gimnasio Diem, Arrondo le dio su apoyo al equipo y animó a Las Panteras a vivir un torneo que será inolvidable en sus vidas.

Las 14 jugadoras elegidas por Hernán Ferraro para afrontar el clasificatorio partieron hacia Colombia, donde el 7 debutarán ante Perú a las 20hs de nuestro país. Luego será momento de enfrentar a Venezuela el 8 (20hs) y cerrar ante Colombia el 9 a las 22:30hs.

El torneo enfrentará a todos contra todos y le dará al equipo que finalice primero la última plaza disponible para Sudamérica rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las Panteras buscan su segunda clasificación olímpica luego de su presentación en Río 2016.

Convocadas

Armadoras: Azul Benítez y Victoria Mayer

Opuestas: Lucía Fresco y Sol Piccolo

Centrales: Julieta Lazcano, Bianca Farriol, Candelaria Herrera, Victoria

Michel Tosi

Puntas: Yamila Nizetich, Elina Rodríguez, Daniela Bulaich, Daniela

Nielson, Mariángeles Cossar

Líbero: Tatiana Rizzo

Fixture

7/1 20:00 hs. Argentina vs. Perú

8/1 20:00 hs. Argentina vs. Venezuela

9/1 22:30 hs. Argentina vs. Colombia