Cerca de 50 obras engalanarán la oferta teatral del Auditorium en la temporada

Espectáculos de todas las disciplinas con figuras nacionales, destacados artistas del off y la escena local nutrirán la programación del Centro Provincial de las Artes de Mar del Plata.

Espectáculos de todas las disciplinas con figuras nacionales, destacados artistas del off y la escena local serán los encargados de nutrir la programación cultural del Teatro Auditorium - Centro Provincial de las Artes durante la temporada de verano 2020 en Mar del Plata.



Cerca de 50 propuestas de danza, teatro, música y cine a precios accesibles se presentarán en las diferentes salas del complejo dependiente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que todavía no tiene designado un director artístico a cargo después de lo que fue el paso del reconocido dramaturgo Mariano Moro.



De esta manera, marplatenses y turistas podrán disfrutar de puestas como la Gala de Ballet (con bailarines del Teatro Colón, el Teatro San Martín, la UNA, la Fundación Julio Bocca y el Estudio Magenia Mújica), el espectáculo “Esa mujer es tango” de la consagrada Mora Godoy, el humor del grupo “Los Bla Blá” o asistir a las proyección de “Tierra Arrasada”, documental de Tristán Bauer.



Además se presentarán “Trastorno”, dirigida y protagonizada por Pompeyo Audivert; “Un instante sin Dios” con Arturo Bonín y Nelson Rueda y el clásico “Cómo se rellena un bikini salvaje” de Ana Acosta. También habrá recitales de rock, tango y folklore, shows de stand up, unipersonales, teatro off y subirán a escena elogiadas obras compañías marplatenses.

Programación completa

Sala Astor Piazzolla

- GALA DE BALLET. Con bailarines del Teatro Colón, del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, de la UNA, de la Fundación Julio Bocca y del Estudio Magenia Múgica. Martes 7, 14 y 21 de enero a las 21.



- TRANQUIMANSO. Grupo Los Blá Blá. Teatro, humor. Miércoles y jueves a las 21:30



- MORA GODOY. “Esa mujer es tango”. Viernes y sábados a las 21:30 (a partir del 17/01).



- TIERRA ARRASADA. Documental de Tristán Bauer con la voz en off de Darío Grandinetti y la producción de Alejandro Topo Devoto. Todos los domingos a las 21.

Sala Roberto Payró

- TRASTORNO. Versión libre de “El pasado”, de Florencio Sánchez. Con Pompeyo Audivert, Julieta Carrera, Juan Manuel Correa y elenco. Dir.: Pompeyo Audivert. Miércoles y jueves a las 21:30.



- UN INSTANTE SIN DIOS. De Daniel Dalmaroni. Con Arturo Bonín y Nelson Rueda. Viernes, sábados y domingos a las 21:30.



- APEIRON + HELTER SKELTER. Tributo a Pink Floyd y Los Beatles. Martes 21 a las 21:30



- MURGA SE ATORMENTA UNA VECINA. Martes 28 a las 21:30.

Sala Gregorio Nachman

- LA PIPA DE LA PAZ. De Alicia Muñoz. Con Gonzalo Pedalino y Carlos Vega. Dir.: María Carreras. Martes a las 21:00.



- LA LIBÉLULA. Con Florencia Demarchi y Diego Romero. Dir.: Pula Calleja Martes a las 23.



- LA DECISIÓN. Con María Cámpora. Dir.: Emiliano Fernández Miércoles a las 21.



- EL ZAPATO INDÓMITO. Con Oscar Miño y Marcelo Goñi. Dir.: Sebastián Vilar. Miércoles a las 23.



- HAMLET EN UNO. Basada en la obra de William Shakespeare. Unipersonal con Daniel Lambertini. Jueves a las 21hs.



- LA BOLIVIANA. Con Ana Juárez y Natalia López. Texto y Dirección: Luciana Giordano. Jueves a las 23.



- TU FALTA DE QUERER. Con Mona de Marco, Oscar Miño, Axel Otarola, Macarena Riesco y Leo Rizzi. Dir.: Leo Rizzi Viernes a las 21.



- COMO SE RELLENA UN BIKINI SALVAJE. Unipersonal con Ana Acosta. Viernes a las 23.



- COMO SI LA VIDA FUESE UN MOMENTO PACÍFICO Y ESTABLE… Unipersonal con Melina Petriella. Sábados a las 21.



- GERTRUDIS. De Fernando Musante. Con Stella Matute. Dir.: Santiago Doria. Sábados a las 23.



- LAS ENCADENADAS. Dramaturgia y dirección: Juan Mako. Con Mónica Driollet, Cecile Caillón y Diego Torben. Domingos a las 21.



- CRISIS. De Flor Berthold. Con Cecilia Bridi, Abril Mayer, Lucas Calamante, Sebastián Amante y Paula Tapia. Dir.: Atahualpa Pintos. Domingos a las 23.

La Bodega

- LA MORIBUNDA. De Alejandro Urdapilleta. Con Daniela Parrinello Rizzi y Luna Milena Córdoba. Dir.: Gisela Soledad Cerro. Martes a las 21.



- EL MONSTRUO ERA YO. Sr. Mikozzi. Martes a las 23.



- PAM (Power Acustic Music). Jeremías Gimenez (guitarra y voz) y Mariano González Castro (batería y percusión). Miércoles 8/1 a las 22.



- CUCHILLAZO EN PLENA ESTUPIDEZ. Unipersonal inspirado en la obra “Guitarra negra” de Alfredo Zitarrosa. Con Fabio Herrera. Dirección: Adrián Canale. Directora Asistente: Paola Belfiore. Jueves a las 21.



- PABLO VASCO: “RISA O MUERTE”. Stand up. Jueves a las 23.



- ENTRE COPAS Y COPLAS. Con Margarita Trápani y Alejandro Benítez. Viernes 10/1 a las 22.



- CHESS…EL BLUES ESTÁ AQUÍ. Nathalia Zapata (voz), Marcela Tarifeño (voz), Mauro Scándali (guitarra), Nacho Santos (bajo), Oscar Izzi (batería) y Manuel Poggi (teclados). Sábado 11/1 a las 22.



- FELIX BARONE JAZZ TERCETO. Félix Barone (piano), Pedro Carignan (contrabajo), Martín Casas (batería), Denise Castello (voz) y Fernando Romeo (trompeta). Domingo 12/1 a las 22.



- PICATERRA. Música pupular latinoamericana. Melina Coria (piano, ukelele y voz), Facundo Rodriguez (voz, piano y melódica), Marcelo Calderón (batería, percusión y voz) y Hernán Tambella (guitarra, bajo, charango y voz). Miércoles 15/1 a las 22.



- COLUMBIA BEATLES COVERS. Juan Manuel De Santis (guitarra y voz), Javier Lázaro Llorens Prado (bajo y voz), Fabián Pepe (teclado y voz) y Fernando Vera Tapia (batería y voz). Viernes 17/1 a las 22.



- NANCY ABALOS. “El repique de mis venas”. Dir. musical: Carlos Irigoyen. Sábado 18/1 a las 22.



- BALADA PARA TRES LOCOS. Victoria Stecca, Melisa Campagna y Lautaro Emanuel Sánchez. Dir. musical: Amalia Escobar. Domingo 19/1 a las 22.



- MUSICA ENTRE AMIGOS. Alejandro Benítez y músicos invitados. Miércoles 22/1 a las 22.



- CECILIA PUGLIESE – DANIEL MAZA. “Lejanos seres”. Viernes 24/1 a las 22.



- ESTROPPEANDO TANGOS. Grupo vocal MA NON TROPPO e invitados especiales. Sábado 25 y Domingo 26/1 a las 22.



- CLAUDIOLOCO. Miércoles 29/1 a las 22.



- SOLO CUCHI LEGUIZAMÓN. Pablo Olmedo (guitarra y voz), Horacio Soria (piano) y Mariano García Ábalos (percusión). Viernes 31/1 a las 22.

Café teatro Emilio Alfaro

- GASTÓN LEANDRO Y LOS IRRUPTIVOS. Martes a las 23.

Sala Jorge Laureti (Puerto)

- PERCULOCOS. Ensamble de percusión. Viernes 10/1 a las 21:30.



- FUFU, UNA VIDA DE PERRO. De Atahualpa Pintos Con Victoria Oliveira, Abril Fernández Mayer, Zac Sosa, Gastón Testa, Agostina Burgois Parisi, Nacho Cabral, Gustavo Candore, Pablo Cenoz, Emanuel Barreto y Daniel Alfredo Simonazzi. Bailarinas: Agustina Cardoso, Gimena Chávez , Katherina Zulaica y Valentina Nicolini. Dirección: Atahualpla Pintos. Sábados a las 20.



- Ciclo LOS LOCOS DEL RADIOTEATRO. Dirección: Emilio Comte:



Domingo 12 – 20:00 hs.: Ya tiene comisario el pueblo (Claudio Martínez Payva)



Domingo19 – 20:00 hs.: El diablo metió la pata (Ulises Petit de Murat)



Domingo 26 – 20:00 hs.: El burgués gentilhombre (Moliére)



Domingo 27 – 20:30 hs.: El enfermo imaginario (Moliére)